Назван улус, где пройдут Игры Манчаары — 2021

Спартакиада по национальном видам спорта Игры Манчаары 2021 года пройдет в Горном улусе. Такое решение приняли члены коллегии министерства спорта.

В число кандидатов на проведение XXI Игры Манчаары вошли шесть муниципальных образований — Сунтарский, Кобяйский, Таттинский, Усть-Алданский, Хангаласский и Горный улусы.

Главы районов выступили с докладами и проектами о планах проведения спартакиады. По итогам тайного голосования восемнадцати членов комиссии, право на проведение Игр Манчаары в 2021 году получил Горный улус во главе с Никитой АНДРЕЕВЫМ.

«Мы безусловно рады этой победе. Горный район участвовал в таких выборах три раза, но решение склонялось в пользу других. Наше население не намерено было сдаваться и мы попробовали вновь вступить в число кандидатов, как оказалось не зря. Я благодарен всем членам комиссии. Уверен, что благодаря развитой инфраструктуре нашего улуса, Игры Манчаары в 2021 году пройдут на высочайшем уровне», — сказал глава Горного района Никита Андреев.

Отметим, что Бердигястях уже имел опыт в проведении Спартакиады по национальным видам спорта. Масштабное событие успешно проходило 15-17 июня в 1990 году. Тогда участие приняли около 400 спортсменов из 17 команд. В общекомандном зачете выиграл город Якутск.