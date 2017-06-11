Назван сильнейший мас-рестлер Европы

В наградной копилке Виктора Колибабчука не было только медали абсолютного чемпиона Европы – он ее добыл.



В Бойцинском парке (Прогар, Сербия) в субботу состоялся абсолютный чемпионат Европы на призы президента Международной федерации мас-рестлинга Александра АКИМОВА, а также турнир, который проходил по программе ысыаха в трех весовых категориях. Так, звание самого сильного мас-рестлера Старого Света оспаривали представители Сербии (вес одного из атлетов превышает 210 кг), Венгрии, Литвы, Хорватии, Словакии, Чехии и России. Так, мадьярские мадьыны приехали из Будапешта внушительным составом в 18 человек – спортсмены и их болельщики. А будущие хозяева второго этапа, наставник Камилл Шварц и его ученик Михайло Красилинец расстояние в 950 км от Праги до Белграда преодолели на своем автомобиле за 12 часов.

Итак, регистрацию в качестве участников прошли 13 силачей из 7 стран:

Рони КЕШКЕШ, Зелен ДАЛИБОР и Милош МИЛАНКОВИЧ (Сербия), Антанас АБРУТИС (Литва), Сергей ФРОЛКИН и Виктор КОЛИБАБЧУК (Россия), Дараш АДАМ и Шаболс БЛАСКО (Венгрия), Балинт СОЙЯ (Хорватия), Тамаш СИДО и Наги НОРБЕРТ (Словакия), Михайло КРАСИЛИНЕЦ (Чехия).

В турнире в рамках Ысыаха следующее представительство:

90 кг – Ричард КЛЕММ (Венгрия) и Атилла КИТАНОВИЧ (Словакия);

105 кг – Михайло КРАСИЛИНЕЦ (Чехия), Мартин ДАВИД (Венгрия), Янош Габор КИСС (Венгрия), Петек ЕРСЕК (Словакия), Тамаш ДЕЛИ (Венгрия);

+105 кг – Дэвид МЕСАРОШ (Венгрия), Йовица ПЕУЛИЧ (Сербия) и Золтан КОВАЧ (Венгрия).

В абсолютном чемпионате победителем стал Виктор КОЛИБАБЧУК из Смоленска. В наградной копилке вяземского мас-рестлера не было медали только абсолютного чемпиона Европы – он ее добыл. Хотя как никогда близок к победе был его молодой товарищ по команде Сергей ФРОЛКИН из Якутии.



Ему не хватило совсем немного — в первой схватке три раза было объявлено спорное положение, когда при максимальном напряжении усилий оба спортсмена падали набок. Во втором поединке палку вырвал С.Фролкин. Однако в решающей схватке более опытный Виктор прервал атаку претендента и с большим трудом, но все же перетянул палку в свою сторону. Таким образом, Колибабчук стал обладателем самой полной коллекции наград в мировом мас-рестлинге.

Подробнее о ходе абсолютки и турнира – позже.



Источник: Владислав КОРОТОВ. Сербия – Якутия.