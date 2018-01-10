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10 января 2018, 13:30
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Назван самый эффективный способ борьбы с гриппом

Эксперты рассказали о самом эффективном способе борьбы с гриппом. По их словам, начинать лечение необходимо в первые же дни заболевания, когда заболевание протекает наиболее остро.

«Острый грипп бывает в период первых семи дней, его нужно лечить… Но лучше лечить любой грипп, лечение необходимо, применение всех рекомендуемых, согласно стандарту терапии, лекарств крайне необходимо при гриппе», – цитирует РИА Новости доцента, профессора кафедры инфекционных болезней РМАНПО Ольгу Бургасову.

Она подчеркнула, что особенно важно начинать незамедлительное лечение гриппа для людей, входящих в группу риска – пожилых и детей.

При этом бороться необходимо именно с заболеванием, а не его симптомами – в частности, с высокой температурой.

«Поскольку это защитная реакция организма, я думаю, в тех случаях, когда это безопасно для человека, то нужно рассматривать ее вполне позитивно и не стремиться с первой минуты сбивать… она помогает бороться с вирусом», – заметила Ольга Бургасова.

Однако при других сопутствующих заболеваниях жаропонижающие препараты применять все же необходимо, уточнила профессор кафедры инфекционных болезней РМАНПО.

Отметим, для составления наиболее эффективного плана по лечению гриппа необходимо обратиться к врачу, не надеясь на собственные фармацевтические способности.

Однако не всем людям доступна оперативная помощь специалистов. Так, россиянин Виктор Бут, отбывающий в американской тюрьме 25-летнее заключение, заболел гриппом в тяжелой форме, но фельдшера может дождаться только через две недели.

Сбить температуру россиянину удалось только специальными упражнениями из курса йоги.

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Источник: https://doctor.rambler.ru/news/38846325-nazvan-samyy-effektivnyy-sposob-borby-s-grippom
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