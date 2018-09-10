Назван район-лидер по явке в арктических улусах Якутии

Среди арктических улусов республики безоговорочным лидером по уровню явки избирателей по праву стал Оленекский улус. Здесь по итогам Единого дня голосования явка избирателей составила – 89,48%.

Председатель ТИК Оленекского улуса Александр Васильев отмечает, что в Единый день голосования жители Оленекского эвенкийского национального района приходили на выборы с приподнятым праздничным настроением.

«Это были самые масштабные выборы, которые прошли на территории республики за последние десятилетия. Жители улуса сплотились в едином порыве. Буквально с 08.00 часов утра население начало активно приходить на участки. В этот день жители улуса выбирали главу республики, депутатский корпус VI созыва Государственного Собрания (Ил Тумэн), главу улуса, также в двух наслегах в Оленекском и Кирбейском выбирали глав наслегов», — рассказал Александр Васильев.

Председатель ТИК подчеркнул, что в Единый день голосования по традиции во всех наслегах улуса проходили культурно-массовые, праздничные мероприятия. «Безусловно, проведение культурных мероприятий способствует активной явке избирателей. В этом году выборная кампания прошла легитимно, прозрачно, без каких-либо скандалов и нарушений», — отмечает председатель ТИК Оленекского улуса.