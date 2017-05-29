Назван победитель праймериза ЕР в Якутске

Счетная комиссия завершила подсчет голосов. Сегодня ночью стали известны итоги предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выбору кандидата на должность главы города Якутска.

Всего приняло участие 20 767 человек, что составило 11,80 % от общего числа избирателей городского округа.

Наибольшее количество голосов набрал глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, за него проголосовало 17 790 избирателей – 86,25%.

Андрей ХОРОШЕВ – 1523 голоса (7,38%), Татьяна ТЫМЫРОВА – 1414 голосов (6,86%), Ирина ВЫСОКИХ – 1309 голосов (6,35%), Николай ПОТАПОВ – 1224 голоса (5,93%), Святослав СОФРОНЕЕВ – 1017 голосов (4,93%), Григорий ЗОРИН – 726 голосов (3,52%).

Отметим, что голосование проводилось по рейтинговой системе, отдать свой голос можно было сразу за нескольких кандидатов.

В течение дня нарушений и нештатных ситуаций не возникло. Оргкомитетом была проведена большая подготовительная работа, соблюдены все необходимые условия и требования для проведения предварительного голосования.



По мнению экспертов и избирателей все прошло на высоком организационном уровне. В предварительном голосовании принимали участие не только члены и сторонники партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», но и все желающие граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории городского округа.

Андрей Хорошев:

«Мне больше всего понравилась искренность горожан. Люди неформально относятся к предварительному голосованию, у них была цель не просто сходить и поставить галочку, а большое желание участвовать в общественной жизни города. Для меня участие в предварительном голосовании – это большой опыт, который поможет в будущем. Как режиссер и писатель, могу сказать, что быть медийным человеком – это тоже своего рода режиссура».

Татьяна Тымырова:

«Так получилось, что день предварительного голосования совпал с днем моего рождения, поэтому для меня это стало двойным знаменательным событием. Участие в предварительном голосовании стало еще одним знаковым событием в моей жизни, я смогла проверить себя и свои возможности. В целом все прошло очень организованно. То, что горожане, несмотря на воскресный день и открытие дачного сезона, пришли поддержать кандидатов, говорит о доверии. А доверие людей — это самое главное в жизни каждого человека. Отдельную благодарность выражаю своим коллегам, друзьям, моей команде за огромную поддержку».

Ирина Высоких:

«Мы все отработали не как конкуренты, а как единая команда, которая действительно нацелена на успех столицы и ее развитие. Уверена, что не только мои, но и все прозвучавшие инициативы и предложения, будут включены в Народную программу Айсена Николаева. Хочу поблагодарить организаторов и всех горожан, которые проявили активную гражданскую позицию и приняли участие в процедуре предварительного голосования».