Назван лучший учитель истории и обществознания республики

7 декабря 2017г. на базе МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова» состоялся III-й республиканский конкурс «Лучший учитель истории и обществознания», посвященный памяти Степана Кузьмича Макарова, воина-учителя, «Якутского Маресьева».

Организаторы — АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации именти С.Н.Донского-II», МКУ «Управление образования Чурапчинского улуса (района)», МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова».

Целью проекта является выявление и поддержка творческих учителей истории и обществознания; распространение передового опыта в области преподавания истории и обществознания на основе формирования ценностных ориентаций обучающихся; совершенствование научно-методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса; повышение воспитательного потенциала уроков истории, обществознания, граждановедения, внеклассных граждановедческих и патриотических мероприятий. По положению конкурса участниками должны быть учителя-мужчины. Первый конкурс состоялся в 2012 году по проекту учителей историков гимназии, второй – в 2015 г.

На торжественной части конкурса почетные гости – дети С.К.Макарова Зинаида Степановна, Татьяна Степановна и родная сестра Мария Кузьминична рассказали о жизни и деятельности заслуженного учителя РСФСР, учителя-воина С.К. Макарова.

На третий конкурс приехали 14 учителей истории и обществознания из 7 улусов и г. Якутска. Конкурсанты представили свое мастерство в трех номинациях «Урок», «Мастер-класс», «Интернет-ресурс».

Экспертами работали ученые, учителя, представители ИРОиПК, СВФУ. Среди экспертов были победители предыдущих конкурсов: учитель истории Чурапчинской гимназии Попов С.Д. и учитель истории и обществознания СОШ№12 ГО «г.Якутск» Шепеткин А.П.

Самой трогательной частью мероприятия стала премьера документального фильма о жизни и судьбе С.К. Макарова «Номох буолар дьоһун олох». Автор данного проекта — Ю.П.Посельский, директор гимназии, редактор — Оксана Жиркова, операторы — Трофим Слепцов и Владислав Новгородов.

По итогам конкурса абсолютным победителем и Лауреатом имени С.К. Макарова стал Гоголев Павел Николаевич, учитель МБОУ «Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова с углубленным изучением отдельных предметов» Мегино – Кангаласского улуса, вторым призером — Самсонов Михаил Аркадьевич, учитель МБОУ «Майинская СОШ им.В.П. Ларионова», третьим — Макаров Василий Васильевич, учитель МБОУ «Чурапчинская СОШ им.И.М.Павлова».

Также были отмечены номинанты конкурса: «За творческий подход к обучению» — Афанасьев Павел Егорович, учитель МБОУ «Чакырская СОШ» Амгинского улуса, «Творчество и поиск» — Эндыхоо Евгений Олегович, учитель МБОУ «Сюлинская СОШ им.С.С.Сюльского» Нюрбинского улуса, «Признание учеников» — Сухардинов Иван Николаевич, учитель ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная) школа – интернат для слабослышащих обучающихся» г.Якутск, «Признание коллег» — Неустроев Алексей Александрович, учитель МБОУ «Соморсунская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» Амгинского улуса, «Хранитель знаний» Бочонин Егор Иннокентьевич, учитель МБОУ «Намская СОШ №2» Намского улуса, «Педагогический дебют» — Сазонов Григорий Александрович, учитель МБОУ «Хадарская СОШ имени С.Д.Флегонтова». Победителю вручен приз от Главы РС (Я) и серебряная медаль «Лауреат премии имени С.К.Макарова» от детей С.К.Макарова, призерам и номинантам – ценные призы.

8 декабря состоялся 1 улусный слет поисковых отрядов, посвященный 100-летнему юбилею С.К. Макарова. Свои отчеты представили поисковые отряды школ Чурапчинского улуса. По итогам выступлений команда гимназии «Күн Өркөн» заняла 1 место, команда «Чэчир» МБОУ «Хатылынская СОШ имени В.С. Соловьева-Болот Боотур» — 2 место, 3 место — команда «Харысхал» МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К.Макарова. Победителем в номинации «За вклад в развитие поискового движения» стала команда «Кэрэһит» МБОУ «Чурапчинская СОШ имени С. А. Новгородова», в номинации «За содержательное отражение патриотической тематики»- команда «Память» МБОУ «Чурапчинская СОШ имени И.М. Павлова».