Назван лучший памятник Якутии!

С 4 по 30 ноября на портале «SAKHALIFE.RU» проводилось интернет-голосование, чтобы выяснить: в каком улусе Якутии находится (по мнению пользователей интернета) лучший памятник?

В ходе голосования из 34 памятников выявилась 10-ка лучших. О них мы и расскажем в этой статье:

10 место

Многослойная стоянка Белькачи

Многослойная стоянка древних людей, открытая в 1964 году Ю.А. Мочановым на левом берегу реки Алдан, на территории села Белькачи Усть-Майского района Якутии.

На стоянке Белькачи I зафиксированы материалы шести культурно-хронологических этапов: ранний железный век, эпоха бронзы, ранний, средний и поздний этапы неолита, поздний (голоценовый) палеолит.

Дала название белькачинской археологической культуре. Основным хозяйственным занятием белькачинцев была охота на лося, северного оленя. Подсобное значение имело рыболовство.

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9 место

Памятник Борису Андрееву

Бронзовый памятник заслуженному учителю России, кавалеру ордена Октябрьской революции, основоположнику музея природы, художнику, таксидермисту Борису Андрееву. Памятник был установлен в 2015 году в селе Эльгяй Сунтарского улуса.

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8 место

Памятник первооткрывателям золота Тарабукину и Бертину

Создателями известного памятника архитектуры являются мастера скульптуры из Ленинграда Геннадий Карлович Баграмян и Валентина Хмара.

Четыре года кропотливой работы над созданием памятника привели к тому, что в 1974 году городу, его местным жителям и гостям был представлен памятник архитектурного наследия. Дата открытия совпала с юбилеем промышленности по добыче золота – 50 лет упорного труда.

Как рассказывает история создания памятника, на нём присутствуют двое мужчин, взоры которых направлены на ключ Незаметный. Один одет в шинель, второй – в шкуру оленя. В руках они держат оленьи рога, а в них золотая жемчужина.

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7 место

Тандинский музейный комплекс

Экспозиции Усть-Алданского музея демонстрируются в 9 музеефицированных старинных строениях. Главная стационарная экспозиция находится в архитектурном памятнике – в старинной Тандинской церкви Во имя Светителя и Чудотворца Николая Мирликийского (1908 г.)

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6 место

Боотур Уус

Скульптурная композиция «Боотур Уус» в Чурапче была возведена в 2013г. в память о Боотуруском улусе, некогда объединявшей в себе части территорий нынешних Амгинского, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Усть Алданского и Чурапчиского улусов.

Памятник сооружен по известной картине народного художника Якутии, лауреата премии Ленинского комсомола Якутии Петра РОМАНОВА. Картина была написана в 1938 году. Памятник возведен в честь 375-летия Боотурусского улуса.

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5 место

Памятник ямщикам

Скульптурная композиция «Тройка» посвящена мужественным сильным людям – от первопроходцев, которые в тяжелых условиях Севера по непроходимым местам доставляли некогда грузы для Якутии и строительства городов, до современных дальнобойщиков, продолжающих жизнь и развитие алмазного края. Этот памятник – подарок всем ветеранам алмазодобывающей промышленности.

«Тройка» была торжественно открыта в Ленске в 2005 году. Автор скульптурной композиции: С.Миронов.

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4 место

Олекминский собор

В 1865 году в Олекминске было совершено заложение нового каменного храма внутри города. Освящение совершил Диониссий – епископ Якутский и Вилюйский. Построена на средства прихожан и частных жертвователей.

Указом Святого Синода в 1883 году церковь была переименована в Собор. За счет крепкого основания собор сохранился практически в первозданном виде.

Благодаря финансовой поддержке алмазника Матвея Евсеева собор был восстановлен к 370-летию Олекминска. На Соборе установлено 9 колоколов, самый большой весит 650 кг (на нем выгравированы имена Матвея Николаевича и второго президента Якутии).

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3 место

Памятник первопроходцам Колымы

Памятник первопроходцам Колымы расположен в Среднеколымском улусе Якутии.

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2 место

Памятник Отто Кальвицу

Памятник полярному лётчику Кальвица Отто Артуровичу расположен возле поселка Сангар, Чурапчинского улуса.

Храбрый летчик не раз выходил победителем в сложных летных ситуациях. По заданию правительства Якутии выполнял специальные полеты, оказывая помощь внутренним войскам в борьбе с бандитами в Булунском округе.

Имя революционера, воина-интернационалиста, знаменитого полярного летчика увековечено памятником на берегу реки Лена – напротив места катастрофы, около копий поселка Сангары.

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1 место

Хотун Булуу

Монумент «Хотун Булуу» является символом Верхневилюйского улуса. Он создан художником, учителем черчения, автором песни «Куннэй» Егором Николаевичем Крылатовым в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. Идеей Егор Николаевич поделился с председателем райисполкома Марком Трофимовичем Егоровым, который одобрил проект и дал в помощь зубного протезиста, фельдшера, фронтовика Анисима Григорьевича Прокопьева.

В 1976 году монумент «Хотун Булуу», гордость не только Верхневилюйского улуса, но и республики, был взят на государственный учет как особо охраняемый памятник искусства местного значения.

Известный казахский писатель Калаубек Турсункулов в своем романе-эссе «Пароль: «Здравствуй, Якутия!» написал: «После отдыха мы собрались и пошли вместе с руководителями района в парк, раскинувшийся на возвышенности в самом конце села. У входа был установлен большой памятник, изваянный из огромного куска гранитной скалы. Оказалось, это памятник реке. На нем большими буквами было написано «Вилюй». Какой должна быть река, чтобы ей поставили памятник? Наверное, много хорошего видели от нее люди. Ведь в мире немногим рекам поставлены памятники».