Назван лидер голосования по присвоению имени аэропорту Якутска

Сегодня, 30 ноября, в 23.59 по мск. времени завершится голосование в рамках проекта «Великие имена России». Имена выдающихся соотечественников присвоят аэропортам 47 российских городов, в том числе аэропорту Якутска. В Якутии в шорт-лист (короткий список) вошли имена Платона Ойунского, Валерия Кузьмина, Петра Бекетова и Михаила Николаева.

Якутяне продолжают активно голосовать. По итогам вчерашнего дня свои голоса за присвоение имени главным воздушным воротам Якутии отдали 50 847 человек.

Больше всего голосов – 24 748 (48%) – отдано за то, чтобы аэропорт Якутска носил имя Платона Ойунского. 27% (13 892 чел.) проголосовали за имя Михаила Николаева, 18% (9 532 чел.)– за Валерия Кузьмина, 5% (2 675 чел.) – за Петра Бекетова.

Напоминаем способы для голосования для якутян и жителей и гостей столицы: на сайте великиеимена.рф; в официальных группах социальных сетей Вконтакте и Одноклассники; позвонив на «горячую линию» 8-800-707-93-17; в общественной приёмной проекта «Великие имена в России» в Общественной палате РС(Я) (ул. Курашова, 24, каб. 401); в головном офисе «Мои документы»; в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история»; в аэропорту города Якутска и в ТЦ «Дэлэй».

Сегодня в 15.00 часов в Общественном центре по ул. Курашова, 24, Общественная палата Якутии проведёт пресс-конференцию по предварительным итогам проекта «Великие имена России».

Как сообщают организаторы проекта, подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование. Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1».

Между тем, 28 ноября Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей. Целью указа является увековечивание памяти выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.