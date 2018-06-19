Назван абсолютный чемпион Ысыаха хапсагая

Призер «Мемориала Коркина» Евгений Алексеев вновь выиграл «абсолютку» Ысыаха хапсагая памяти Иннокентия Халдеева. В качестве приза ему вручили ружье от семьи Халдеевых.

Республиканский Ысыах хапсагая памяти мастера спорта по трем видам борьбы, заслуженного тренера ЯАССР Иннокентия Халдеева проводится третий год подряд в селе Тумул Усть-Алданского улуса. На соревнование съехались 111 спортсменов из разных уголков Якутии, в том числе из северных улусов.

Самой интригующей частью турнира по традиции стало абсолютное первенство среди мужчин, на который заявились несколько титулованных хапсагаистов республики: многократный чемпион Якутии Платон Саввинов, серебряный призер «Хомуур хапсагай» Константин Копырин, призер чемпионата Европы по вольной борьбе среди полицейских Егор Рожин, абсолютный чемпион Ысыаха хапсагая Евгений Алексеев и другие.

Евгений Алексеев в финале встретился с победителем многих турниров Александром Халыевым из Таттинского улуса, который три раза совершил удачный проход в ноги, но уложить на ковер соперника так и не смог. При последней попытке устьалданец совершил прием «обхват» и сбросил противника.

Евгений Алексеев уже второй раз выиграл абсолютное первенство Ысыаха хапсагая. Два года назад в финале он поборол верхневилюйца Увара Тимофеева. За победу ему тогда подарили автомобиль. В этот раз абсолютному чемпиону вручили сертификат на ружье от семьи Халдеевых.

Среди ветеранов «абсолютку» с призом в десять тысяч рублей от воспитанника Халдеева Семена Васильева выиграл один из титулованных хапсагаистов республики Александр Румин.

Среди старших юношей сильнейшим в своей весовой категории и «абсолютке» оказался участник первенства России по вольной борьбе Михаил Сергеев из Усть-Алданского улуса. От имени мастеров спорта Борогонского наслега ему подарили велосипед. Отметим, что его отец Леонид Сергеев становился абсолютным чемпионом турнира Халдеева в 2002 году. У младших юношей первенствовал Артур Говоров.