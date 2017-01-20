Назначены замминистры инвестразвития и предпринимательства Якутии

Кадровым решением главы Республики Саха (Якутия) Е.А. БОРИСОВА от 20 января 2017 года ЗАГОРЕНКО Алексей Сергеевич назначен первым заместителем министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Загоренко А.С. родился в 1976 году в г. Якутске. В 1998 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «мировая экономика».

1998-2002 гг. – главный специалист отдела внебюджетных доходов Министерства финансов Республики Саха (Якутия);

2002-2007 гг. – начальник кредитно-финансового отдела Якутского филиала ОАО «Далькомбанк»;

2007-2011 гг. – заместитель директора-начальник отдела корпоративного бизнеса, и.о. директора Якутского филиала ОАО «Банк Москвы»;

2011-2013 гг. – заместитель генерального директора ООО «Ихтис»;

2013-2017 гг. – генеральный директор ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)».

Загоренко А.С. состоит в «первой сотне» резерва управленческих кадров Главы Республики Саха (Якутия), имеет опыт работы в области банковского дела, предпринимательства и привлечения инвестиций, владеет английским языком. Участник деловой игры «МИНИСТР» 2009 года.



Кадровым решением главы Республики Саха (Якутия) Е.А. БОРИСОВА от 20 января 2017 года АНДРОСОВ Александр Николаевич назначен заместителем министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Андросов А.Н. родился в 1981 году в г. Якутске. В 2004 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «финансы и кредит».

2004-2007 гг. – заместитель генерального директора ЗАО «Техмонтажавтомат»;

2007-2008 гг. – главный специалист Департамента дочерних и зависимых обществ ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА»»;

2008-2009 гг. – начальник Управления инвестиционной политики и стратегического планирования Окружной администрации г. Якутска;

2009-2012 гг. – заместитель руководителя Отдела развития предпринимательства Министерства по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия);

2012-2017 гг. – заместитель министра по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия).

Андросов А.Н. состоит в «первой сотне» резерва управленческих кадров Главы Республики Саха (Якутия), имеет опыт работы в области инвестиций, владеет английским языком. Участник деловой игры «МИНИСТР» 2010 года.