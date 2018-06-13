Назначены вице-премьеры и министр правительства Якутии

Айсен Николаев назначил первого зампреда правительства, а также заместителей председателя кабмина.
Об этом он заявил в своем Twitter.
Алексей Стручков назначен первым заместителем председателя правительства. Ранее он работал заместителем генерального директора ПАО Якутскэнерго.
Денис Белозеров возглавлял министерство экономики.
Ольга Балабкина переходит в исполнительную власть из Ил Тумэна, где являлась вице-спикером, сообщает News.Ykt.Ru.
SakhaLife стало известно, что подписан кадровый указ, которым Майя ДАНИЛОВА назначена министром экономики. Ранее работала первым замминистра экономики.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU