Назначены вице-премьеры и министр правительства Якутии

Айсен Николаев назначил первого зампреда правительства, а также заместителей председателя кабмина. Об этом он заявил в своем Twitter. Алексей Стручков назначен первым заместителем председателя правительства. Ранее он работал заместителем генерального директора ПАО Якутскэнерго. Денис Белозеров возглавлял министерство экономики. Ольга Балабкина переходит в исполнительную власть из Ил Тумэна, где являлась вице-спикером, сообщает News.Ykt.Ru.

SakhaLife стало известно, что подписан кадровый указ, которым Майя ДАНИЛОВА назначена министром экономики. Ранее работала первым замминистра экономики. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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