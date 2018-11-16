Назначены новые прокуроры Якутска и Нерюнгри

Приказами генерального прокурора РФ от 15 ноября назначены прокуроры Якутска и Нерюнгри, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокурором Якутска назначен советник юстиции Владислав Денисюк, ранее возглавлявший прокуратуру Нерюнгри.

Владислав Денисюк родился в 1981 году. Выпускник Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в декабре 2003 года, пройдя путь от помощника прокурора Комсомольского района Хабаровского края до прокурора Константиновского района Амурской области.

До назначения прокурором Якутска состоял в должности прокурора Нерюнгри.

Прокурором Нерюнгри стал Андрей Орлов. Ранее он был в должности прокурора Алданского района.

Андрей Орлов родился в 1974 году. Выпускник Челябинского государственного университета по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в июле 2004 года, пройдя путь от старшего помощника прокурора Удачного до старшего помощника прокурора республики по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе.

До назначения прокурором Нерюнгри состоял в должности прокурора Алданского района.