Назначены министры

Сегодня, 14 июня 2018 года врио главы Республики Саха (Якутия) подписал кадровые указы. Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об исполняющем обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)» Назначить АФАНАСЬЕВА Сахамина Милановича исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), освободив от должности министра охраны природы Республики Саха (Якутия). Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ. 14 июня 2018 года. № 2668 Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об исполняющем обязанности министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» Назначить АТЛАСОВА Александра Павловича исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), освободив от должности министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия). Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ. 14 июня 2018 года. № 2667 Источник: https://sakha.gov.ru/

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