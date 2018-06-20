Назначение

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об исполняющем обязанности руководителя Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)» Назначить ИВАНОВА Павла Владимировича исполняющим обязанности руководителя Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ. 19 июня 2018 года. № 2686

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