Назначена заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк»

Заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначена Ольга Суворова.
Ольга Суворова окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». В АО «Россельхозбанк» работает с 2010 года, с ноября 2011 года являлась директором Департамента рисков. До прихода в Россельхозбанк занималась анализом рисков в ОАО Банк ВТБ.
В должности заместителя Председателя Правления Ольга Суворова будет курировать вопросы организационного и методологического обеспечения кредитного процесса, работы с залогами, сопровождения кредитных операций, управления рисками.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.