Назначена заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк»

Заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначена Ольга Суворова.

Ольга Суворова окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». В АО «Россельхозбанк» работает с 2010 года, с ноября 2011 года являлась директором Департамента рисков. До прихода в Россельхозбанк занималась анализом рисков в ОАО Банк ВТБ.

В должности заместителя Председателя Правления Ольга Суворова будет курировать вопросы организационного и методологического обеспечения кредитного процесса, работы с залогами, сопровождения кредитных операций, управления рисками.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.