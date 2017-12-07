Назначена панихида по Ивану Черову

На 80-м году жизни остановилось сердце Черова Ивана Даниловича, известного государственного и общественного деятеля Республики Саха (Якутия), председателя исполкома Якутского городского Совета народных депутатов, первого секретаря Булунского райкома КПСС, министра культуры Якутской АССР (1983-1986), заместителя председателя Совета Министров Якутской АССР (1988-1992), депутата Верховного Совета Якутской АССР IX, X, XI созывов, министра транспорта и связи Республики Саха (Якутия) (1992-1994), депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I, II созывов, заместителя председателя Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (1998-2003), кавалера двух орденов «Знак Почета», заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного гражданина Республики Саха (Якутия), Абыйского улуса и города Якутска, ветерана тыла и труда.

Гражданская панихида состоится 09 декабря 2017 года в ГТОиБ им.Д.К.Сивцева-Суорун Омоллона. Начало с 11 часов.