АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-35
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.93
 69.71
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.12.2017, 16:30
Общество
Уткнувшись в телефоны на пленарке Общественной палаты Якутии никто не сидел
07.12.2017, 16:20
Желток
Видео
Видео с бровастой Энжи набирает обороты в YouTube
07.12.2017, 16:10
Культура & Образование
Санкт-Петербург и Якутия в сфере культуры
07.12.2017, 16:00
Экономика
Налоговая инспекция приглашает на Дни открытых дверей
07.12.2017, 15:50
Финансы
Якутия вошла в топ 10 регионов с самыми высокими зарплатами в России
07.12.2017, 15:40
Красота & Здоровье
В Госдуме недовольны работой Минздрава. Скворцову ждет жесткий допрос
07.12.2017, 15:30
Культура & Образование
ЯИПК выбран координатором вновь созданного Учебно-методического объединения СПО
07.12.2017, 15:20
Сахалыы
Адьас кыра эрдэҕиттэн
07.12.2017, 15:10
Спорт
Виктор Лебедев стал почетным гражданином Якутска
07.12.2017, 15:00
Общество
Некролог
Назначена панихида по Ивану Черову
07.12.2017, 14:50
Происшествия
Резонанс
Экс-министр Яков Стахов заявил, что оформил Mercedes на родственника для борьбы с коррупцией
07.12.2017, 14:40
Культура & Образование
Анонс
Узнайте «Все о музыке» от Владимира Индигирского
07.12.2017, 14:30
Спорт
Резонанс
Егор Борисов: решение МОК — большая ошибка
07.12.2017, 14:20
Политика
Федот Тумусов: СР выступает за создание и развитие новой модели здравоохранения
07.12.2017, 14:10
Происшествия
Резонанс
Конфликт на рынке в Намцах завершился для предпринимателя из Узбекистана расторжением договора аренды
07.12.2017, 14:00
Столица
Общероссийский день приема граждан в Якутске
07.12.2017, 13:45
Общество
Некролог
Памяти Ивана Даниловича Черова
07.12.2017, 13:30
Путешествия
«Волшебный мир Гарри Поттера» ждет посетителей
07.12.2017, 13:16
Красота & Здоровье
10 декабря – День красоты в магазине «MISSHA»!
07.12.2017, 13:15
Культура & Образование
Для артистов Театра актера и куклы наступает самая любимая пора
07.12.2017, 13:00
Столица
Начальник полиции Якутска встретился с жителями Губинского округа
07.12.2017, 12:50
Общество
Горожане приглашены на отчеты участковых уполномоченных полиции
07.12.2017, 12:40
Республика
В Ожулунском наслеге зажжен факел голубого топлива!
07.12.2017, 12:30
Красота & Здоровье
Первенство Якутии по художественной гимнастике соберет более 150 участниц
07.12.2017, 12:20
Общество
Столичные полицейские организовали семинар для кадетов
07.12.2017, 12:10
Политика
Гаврил Семенов: Система организации детского туризма в Якутии требует обновления
07.12.2017, 12:00
Происшествия
Подробности смертельного ДТП на Покровском тракте
07.12.2017, 11:50
Общество
Инвалиды вышли на связь с биржей труда по «скайпу»
07.12.2017, 11:40
Общество
Судебные приставы разыскивают должника
07.12.2017, 11:30
Происшествия
Директор компании решил потратить полученные от граждан деньги
07.12.2017, 11:20
Происшествия
Очередная махинация при распоряжении земельными участками
07.12.2017, 11:10
Происшествия
Директор Вилюйского педколледжа выплатил своему сыну стипендию в 92 тысячи рублей
07.12.2017, 11:00
Общество
Мэрия проведет семинар по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
07.12.2017, 10:50
Политика
Глава Якутии и губернатор Санкт-Петербурга обсудили совместные проекты
07.12.2017, 10:40
Общество
День открытых дверей в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД
07.12.2017, 10:30
Общество
В ИК-8 провели правовые консультации для осужденных
07.12.2017, 10:20
Общество
7 декабря работает выездная касса Энергосбыта  на Каландаришвили, 7 
07.12.2017, 10:10
Общество
Василий Местников: Сеть супермаркетов «Алмаз» — наш надежный партнер!
07.12.2017, 10:00
Общество
Александр Уаров: «Рубль вызывает беспокойство»
07.12.2017, 9:50
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Внучка Генсека компартии Бразилии поразила Виктора Губарева
07.12.2017, 9:40
Культура & Образование
Фестиваль «Музыкальная мозаика» объединил творческую молодежь Алданского района
07.12.2017, 9:30
Политика
Владимир Путин принял решение участвовать в выборах
07.12.2017, 9:30
Происшествия
За прошедшие сутки в Якутии горели гаражи и частный дом
07.12.2017, 9:20
Общество
Медвежонок Хаарчаана — символ дружбы Якутии и Санкт-Петербурга
07.12.2017, 9:00
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
07.12.2017, 9:00
Общество
В Якутске потеплело
07.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 7 декабря 2017
07.12.2017, 3:32
Политика
Сегодня день рождения депутата
06.12.2017, 21:56
Столица
Фотофакт
Спикер Якутской городской Думы дал старт зажжению Новогодней ёлки
06.12.2017, 21:51
Столица
One click Yakutsk: Отчет должностных лиц продолжается
06.12.2017, 21:50
Общество
Некролог
Иван Черов оставил яркий след в истории Якутии
06.12.2017, 21:46
Происшествия
Фотофакт
Смертельное ДТП на Покровском тракте: подробности
06.12.2017, 18:50
Происшествия
Прокуратура проводит проверку в детсаду Витима, где воспитатель заклеила рот скотчем ребенку
06.12.2017, 18:40
Экология
В Алданском районе обнаружен второй фрагмент ракеты-носителя
06.12.2017, 18:30
Экономика
7 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
06.12.2017, 18:20
Культура & Образование
Глубокий след в истории образования: В ИРОиПК отметили 100-летие Петра Скрябина
06.12.2017, 18:10
Происшествия
Нерюнгринец продиктовал мошеннику пароль от онлайн-банка
06.12.2017, 18:00
Происшествия
В республике прошел рейд по должникам, уклоняющимся от уплаты алиментов
06.12.2017, 17:50
Республика
Молодогвардейцы Усть-Янского района сделали добро
06.12.2017, 17:48
Происшествия
Пьяные дебоширы избили полицейских в Хандыге
06.12.2017, 17:40
Общество
Якутяне стали участниками Всероссийского патриотического лагеря молодежи «Поколение Z»
06.12.2017, 17:30
Культура & Образование
Преемственность поколений – вопитание молодежи
06.12.2017, 17:20
Общество
Профсоюз работников связи отметил столетие
06.12.2017, 17:10
Красота & Здоровье
Минздрав России поддерживает строительство онкоцентра в Якутии
06.12.2017, 17:00
Культура & Образование
Якутская ГСХА намерена увеличить количество бойцов студотряда
06.12.2017, 16:50
Столица
Столичный парк приглашает на каток
06.12.2017, 16:40
Финансы
Людмила Николаева: Для Алмазэргиэнбанка клиенты были и остаются главной ценностью
06.12.2017, 16:30
Общество
Стартовала профсоюзная акция «Доброе письмо ближнему»
06.12.2017, 16:20
Спорт
Якутские тайбоксеры завоевали четыре медали на первенстве ДФО
06.12.2017, 16:15
Происшествия
Житель Намцев и работники из Узбекистана не поделили … снег
06.12.2017, 16:10
Общество
Судебные приставы Якутии приглашают на Общероссийский день приема граждан
06.12.2017, 16:00
Красота & Здоровье
Видео
Пройден полувековой рубеж – спасены сотни тысяч детских жизней
Архив новостей
Общество
7 декабря 2017, 15:00
253

Назначена панихида по Ивану Черову

На 80-м году жизни остановилось сердце Черова Ивана Даниловича, известного государственного и общественного деятеля Республики Саха (Якутия), председателя исполкома Якутского городского Совета народных депутатов, первого секретаря Булунского райкома КПСС, министра культуры Якутской АССР (1983-1986), заместителя председателя Совета Министров Якутской АССР (1988-1992), депутата Верховного Совета Якутской АССР IX, X, XI созывов, министра транспорта и связи Республики Саха (Якутия) (1992-1994), депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I, II созывов, заместителя председателя Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (1998-2003), кавалера двух орденов «Знак Почета», заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного гражданина Республики Саха (Якутия), Абыйского улуса и города Якутска, ветерана тыла и труда.

Гражданская панихида состоится 09 декабря 2017 года в ГТОиБ им.Д.К.Сивцева-Суорун Омоллона. Начало с 11 часов.     

comments powered by HyperComments
Источник: Правительственная комиссия.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
07.12.2017, 9:00
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
03.12.2017, 17:37
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Будут ли платить изготовители якутского ножа деньги Николаю Бурцеву?
03.12.2017, 12:35
Желток
Фотофакт
Топ-5 мутантов Якутии
01.12.2017, 11:01
Политика
Экстра
Назначен заместитель руководителя АГиП Якутии
03.12.2017, 23:21
Колонка
Эксклюзив
Позитив
Известные люди Якутии с покровителем наступающего 2018 года  
02.12.2017, 19:47
Политика
Резонанс
Как пристыдить глав муниципалитетов?
04.12.2017, 14:30
Желток
Гламурный Павел Маринычев включился в борьбу за мандат Ил Тумэна?
02.12.2017, 16:52
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Вандалы разбили памятник Ойунскому?
02.12.2017, 17:14
Общество
Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож
05.12.2017, 17:43
Происшествия
Экстра
Двигатель отказал во время полета у самолета АК «Якутия»
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео
Желток
07.12.2017

Видео с бровастой Энжи набирает обороты в YouTube

Финансы
07.12.2017

Якутия вошла в топ 10 регионов с самыми высокими зарплатами в России

Культура & Образование
07.12.2017

ЯИПК выбран координатором вновь созданного Учебно-методического объединения СПО

Резонанс
Происшествия
07.12.2017

Экс-министр Яков Стахов заявил, что оформил Mercedes на родственника для борьбы с коррупцией

Резонанс
Спорт
07.12.2017

Егор Борисов: решение МОК — большая ошибка

Резонанс
Происшествия
07.12.2017

Конфликт на рынке в Намцах завершился для предпринимателя из Узбекистана расторжением договора аренды

Республика
07.12.2017

В Ожулунском наслеге зажжен факел голубого топлива!

Финансы
06.12.2017

Людмила Николаева: Для Алмазэргиэнбанка клиенты были и остаются главной ценностью