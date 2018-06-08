Соответствующий проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О назначении выборов народных депутатов Республики Саха (Якутия)» рассмотрен и принят в ходе тридцать седьмого (очередного) пленарного заседания, 8 июня 2018 года.
Выборы народных депутатов состоятся 9 сентября 2018 года.
Информацию по проекту постановления представил заместитель председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству Гаврил ПАРАХИН.
Выборы народных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва состоялись 8 сентября 2013 года. Выборы проходили по смешанной системе: 35 народных депутатов были избраны по 35-ти одномандатным избирательным округам, образуемым на основе средней нормы представительства избирателей на одномандатный избирательный округ, и 35 народных депутатов избраны по республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за закрытые республиканские списки кандидатов в народные депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.
По республиканскому избирательному округу наибольшее количество голосов было отдано за «Единую Россию» – 47,41%, затем «Справедливую Россию» – 16,01%, КПРФ – 12,82%, ЛДПР – 6,30%. Таким образом, представительства в парламенте добились четыре партии из четырнадцати, принимавших участие в выборах.
На состоявшемся 2 октября 2013 года первом пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) избран Александр Николаевич ЖИРКОВ.
Назначена дата выборов депутатов Ил Тумэна
Соответствующий проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О назначении выборов народных депутатов Республики Саха (Якутия)» рассмотрен и принят в ходе тридцать седьмого (очередного) пленарного заседания, 8 июня 2018 года.