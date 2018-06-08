Назначена дата выборов депутатов Ил Тумэна

Соответствующий проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О назначении выборов народных депутатов Республики Саха (Якутия)» рассмотрен и принят в ходе тридцать седьмого (очередного) пленарного заседания, 8 июня 2018 года.

Выборы народных депутатов состоятся 9 сентября 2018 года.

Информацию по проекту постановления представил заместитель председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству Гаврил ПАРАХИН.

Выборы народных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва состоялись 8 сентября 2013 года. Выборы проходили по смешанной системе: 35 народных депутатов были избраны по 35-ти одномандатным избирательным округам, образуемым на основе средней нормы представительства избирателей на одномандатный избирательный округ, и 35 народных депутатов избраны по республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за закрытые республиканские списки кандидатов в народные депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.

По республиканскому избирательному округу наибольшее количество голосов было отдано за «Единую Россию» – 47,41%, затем «Справедливую Россию» – 16,01%, КПРФ – 12,82%, ЛДПР – 6,30%. Таким образом, представительства в парламенте добились четыре партии из четырнадцати, принимавших участие в выборах.

На состоявшемся 2 октября 2013 года первом пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) избран Александр Николаевич ЖИРКОВ.