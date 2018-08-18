Назначена дата рассмотрения дела о банкротстве банка «Таатта»

21 августа Арбитражный суд РС(Я) рассмотрит дело о банкротстве банка «Таатта». Об этом сообщили на встрече представителей Нацбанка, УФНС и прокуратуры с предпринимателями, потерявшими деньги при крушении банка. О расследовании уголовного дела, возможности отмены процедуры банкротства, зачете налоговых платежей, отправленных, но не поступивших в бюджет и других важных моментах — в материале ЯСИА.

Конечно, главный вопрос, который волнует людей — как вернуть честно заработанные деньги? О плане действий по поддержке пострадавших рассказала Уполномоченная по защите прав предпринимателей в РС(Я) Айталина СОКОЛОВА.

«Нужно объединить усилия, для того чтобы поддержать субъектов малого бизнеса в это сложное время. Максимально информировать людей, разъяснять порядок действий. Мы уже обсудили ряд мер, которые могут защитить пострадавших: Управлению ФАС рекомендовано при включении в реестр недобросовестных поставщиков учитывать в качестве смягчающего обстоятельства наличие счета в рухнувшем банке, Минпредом будет создана рабочая группа по рассмотрению вопросов исполнения контрактов пострадавшими предпринимателями и по вопросам оплаты ими задолженности по коммунальным платежам. Также предусмотрены и другие меры поддержки«, — отметило она.

Представитель республиканской прокуратуры сообщил о том, что расследование уголовного дела о хищениях с 30 июля проходит в Москве. Об обстоятельствах дела рассказать ничего невозможно, действует тайна следствия. Предприниматели могут подать заявления о признании их потерпевшими, и при рассмотрении дела судом заявить гражданский иск о взыскании утраченных средств. Со стороны бизнесменов прозвучали предложения о помощи прокуратуры в централизованной подаче таких заявлений. Этот вопрос будет рассмотрен.

Другой способ возмещения — включение в реестр требований кредиторов в ходе банкротства банка. По словам заместителя Управляющего Нацбанка по РС(Я) Андрея ГРИДНЕВА, Нацбанк следил за ситуацией с «Тааттой».

«В июне банку был установлен запрет на привлечение вкладов, который собственники нарушили. Проблемы с проведением банком платежей начались уже 3-4 июля. Со дня отзыва лицензии и до начала конкурсного производства никакие платежи невозможны, те операции, что не прошли, доведены не будут, деньги вернутся на счета. Для этого нужно подать заявление во временную администрацию банка. Возможно ли приостановление процедуры банкротства до рассмотрения уголовного дела? Нет. Это не связанные между собой процессы, банкротом может признать только суд«, — пояснил он.

Представители Управления Федеральной налоговой службы рассказали о том, что если деньги банком с расчетного счета не списаны, обязательство по оплате налога не считается исполненным. Если же деньги списаны, но не попали в бюджет, такие случаи рассматривает специальная комиссия. Есть и положительные, и отрицательные решения, это зависит от обстоятельств.

Рассмотрение в Арбитражном суде РС(Я) дела о банкротстве банка «Таатта» назначено на 21 августа.