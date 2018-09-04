Назначена дата пленарного заседания Ил Тумэна

Спикер парламента Якутии Александр Жирков 3 сентября 2018 года подписал распоряжение №89 о созыве тридцать девятого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва. Согласно распоряжению Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) тридцать девятое (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва состоится 20 сентября 2018 года. Начало пленарного заседания 20 сентября 2018 года в 10.00 часов местного времени в городе Якутске. Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.

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