Назначен замминистра

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О заместителе министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)»

Назначить ПРОКОПЬЕВА Максима Михайловича заместителем министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ. 16 января 2018 года. № 2368

Кадровым решением Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова от 16 января 2018 года Прокопьев Максим Михайлович назначен заместителем министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Прокопьев М.М. родился в 1983 году в г. Якутске. В 2005 году закончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «информатик-экономист», в 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, бакалавр по специальности «экономика».

2005 — 2013 гг. – ведущий специалист, главный специалист, заместитель руководителя Департамента инвестиционной политики и целевых программ Министерства экономики Республики Саха (Якутия).

В 2013 году – ведущий специалист отдела по подготовке и реализации проекта инновационного развития дошкольного образования ГБУ «Центр ресурсного обеспечения развития образования Республики Саха (Якутия)».

2014-2015 гг. – старший референт Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

С 2015 года по настоящее время заместитель главы муниципального района «Сунтарский улус (район)».

Состоит в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия).

Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)