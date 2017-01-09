Назначен замминистра

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О заместителе министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)»

Назначить БРАВИНУ Татьяну Анатольевну заместителем министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Кадровым решением Главы Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисова от 09 января 2017 года Бравина Татьяна Анатольевна назначена заместителем министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Бравина Т.А. родилась в 1978 году в п.Хандыга Томпонского района Якутской АССР. В 2000 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит». В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

В 2000 году – бухгалтер-кассир ООО «Брико интернейшнл» (Санкт-Петербург);

В 2001-2002 годы – экономист «Единая сбытовая организация АЛРОСА» (Москва);

В 2002-2005 годы – экономист Якутского отделения Сбербанка России;

В 2005-2007 годы – управляющая дополнительным офисом Якутского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г.Вилюйске;

В 2007-2008 годы – заместитель начальника отдела кредитования и инвестиций Якутского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»;

В 2008 году – главный экономист отдела кредитования предприятий управления проектного финансирования и инвестиционного кредитования ОАО «Россельхозбанк» (Москва);

В 2008-2013 годы – заместитель директора Якутского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»;

В 2013-2016 годы – заместитель директора ГАУ «Технопарк «Якутия»;

В 2016-2017 годы – руководитель Департамента инвестиционной политики и государственно-частного партнерства Министерства экономики Республики Саха (Якутия).

Бравина Т.А. состоит в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия), имеет опыт работы в банковских, финансовых институтах республики, владеет английским языком, ее характеризуют такие качества, как целеустремленность и профессионализм.