Назначен заместитель прокурора Якутии

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 12.07.2018 № 811-к старший советник юстиции Алексеева Александра Егоровна назначена на должность заместителя прокурора Республики Саха (Якутия).

Алексеева А.Е. родилась в 1971 году. Выпускница Уральской государственной юридической академии по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начала в марте 1995 г., последовательно пройдя путь от помощника прокурора г. Якутска до начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии прокуратуры Республики Саха (Якутия).

С мая 2014 г. и до назначения заместителем прокурора Республики Саха (Якутия) состояла в должности прокурора г. Якутска.

Неоднократно поощрялась правами Генерального прокурора Российской Федерации: Почетная грамота Генерального прокурора РФ (2006), знак отличия «За верность закону» III степени (2010), нагрудный знак «За безупречную службу» (2012), знак отличия «За верность закону» I степени (2015).

За добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации» (2016).