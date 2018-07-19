Назначен руководитель Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела

Приказом и.о. руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации полковника юстиции А.В. Яковлева на должность руководителя Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) назначен капитан юстиции Федоров Максим Анатольевич.
Максим Анатольевич начал службу в рядах Следственного комитета Российской Федерации с 2011 года с должности старшего следователя следственного отдела по Олекминскому району.
В последующем служил в Заполярном межрайонном следственном отделе с дислокацией в п. Депутатский Усть-Янского района, а также в Нюрбинском МСО.
До назначения на должность руководителя Восточно-Якутского МСО М.А. Федоров служил заместителем руководителя Нюрбинского межрайонного следственного отдела.
Восточно-Якутский МСО включает в себя три района – Томпонский, Оймяконский и Момский. «Работа предстоит непростая, но от этого она становится и еще более интересной», — делится Максим Анатольевич.
Коллеги поздравляют М.А. Федорова с назначением и желают успехов в новой должности.
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