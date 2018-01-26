АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-38
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  55.93
 69.46
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.01.2018, 0:31
Культура & Образование
Сегодня день рождения примадонны и музейного работника
25.01.2018, 22:41
Общество
Резонанс
Жители Усть-Майского района написали обращение в защиту своего арестованного главы
25.01.2018, 22:31
Спорт
Резонанс
Спортивная общественность и подведомственные учреждения вступились за министра Балакшина
25.01.2018, 22:06
Финансы
Экстра
Назначен руководитель налоговой инспекции Якутии
25.01.2018, 21:51
Красота & Здоровье
Президент России наградил якутского врача
25.01.2018, 21:42
Красота & Здоровье
В Якутске дополнительно открыты кабинеты врачей-наркологов
25.01.2018, 20:40
Происшествия
Злостных алиментщиков ждет уголовное наказание
25.01.2018, 18:24
Общество
Минкульт сделал «Смерть Сталина» — сверхпопулярным?
25.01.2018, 18:09
Желток
В Татьянин день в пабе «Дикая утка» — скидки 50%!
25.01.2018, 17:50
Общество
В селе Табага 95-летний юбилей отпраздновала блокадница Ленинграда
25.01.2018, 17:45
Общество
В Якутии 5 654 семей получили господдержку на улучшение жилищных условий
25.01.2018, 17:35
Финансы
Итоги тарифной политики Якутии за 2017 год
25.01.2018, 17:15
Общество
«Туймаада-нефть»: с Днем студента!
25.01.2018, 16:45
Столица
В Якутске состоится конкурс чтецов «Мама, папа и я – читающая семья»
25.01.2018, 16:30
Общество
Педагоги Якутии обсудили безопасность детей на дорогах
25.01.2018, 16:15
Общество
В аэропорту «Якутск» открылась фотовыставка о жизни главного университета Якутии
25.01.2018, 16:00
Финансы
Роспотребнадзор: Любой отказ продавца принять новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей — противоправен
25.01.2018, 15:45
Происшествия
20-летняя уроженка Бурятии украла у пожилого мужчины 200 тысяч рублей
25.01.2018, 15:30
Культура & Образование
Стартует второй этап электронной записи в первые классы
25.01.2018, 15:20
Происшествия
Вчера на Вилюйском тракте 60-летний водитель выехал на своей «Ладе» на встречную полосу и столкнулся с автобусом
25.01.2018, 15:10
Общество
В Татьянин день в МВД Якутии отметили 80-летие Центра профессиональной подготовки
25.01.2018, 14:55
Культура & Образование
17 февраля состоится гала-концерт и церемония награждения конкурса «БИИР КУН»
25.01.2018, 14:45
Общество
ЯРО Ассоциации юристов России и Общественная палата РС(Я) заключили соглашение по контролю за ходом выборов
25.01.2018, 14:35
Культура & Образование
Концерт-закрытие конкурса «Поющая Туймаада-2017» покажут на ТВ
25.01.2018, 14:25
Происшествия
Видео
В Нерюнгри загорелся автобус
25.01.2018, 14:15
Общество
Поздравление Ольги Балабкиной с Днем российского студенчества
25.01.2018, 14:10
Красота & Здоровье
Компания «Камелек» поздравляет Татьян и студентов
25.01.2018, 14:05
Общество
Минобщества проводит конкурс к 100-летию образования ЯАССР
25.01.2018, 13:30
Общество
Вещи в доме, которые выдают вашу бедность
25.01.2018, 13:15
Столица
Айсен Николаев: Сегодняшние студенты – наш главный интеллектуальный потенциал
25.01.2018, 13:00
Культура & Образование
Алексей Дьячковский: Система образования – одна из самых активно развивающихся структур
25.01.2018, 12:50
Культура & Образование
III Региональный чемпионат JuniorSkills состоится в Якутске
25.01.2018, 12:40
Происшествия
Игровой автомат «притворился» терминалом оплаты
25.01.2018, 12:30
Спорт
Якутский боотур Иван Белолюбский уходит из большого спорта
25.01.2018, 12:20
Путешествия
Испанская баллада — самая популярная экскурсионная программа
25.01.2018, 12:11
Общество
Видео
Тургун Попов объяснил, почему он стал лидером движения «Ураанхай», а не Афанасий Максимов
25.01.2018, 12:10
Культура & Образование
Интервью
Загадка якутского режиссера: как учитель покорил мировые кинофорумы
25.01.2018, 12:00
Происшествия
Пенсионерка стала жертвой мошенника, который представился сотрудником банка
25.01.2018, 11:50
Республика
Алексей Колодезников доложил главе республики о состоянии автозимников
25.01.2018, 11:47
Республика
Экстра
Главу Ленского района не пустили по технологической трассе ВСТО
25.01.2018, 11:40
Происшествия
Житель Якутии незаконно выловил осетров
25.01.2018, 11:34
Культура & Образование
Экстра
ГТОиБ остался без продюсера
25.01.2018, 11:30
Столица
В школах Якутска карантина нет
25.01.2018, 11:20
Культура & Образование
В Татьянин день АГИКИ, ЯГСХА и ЧГИФКиС презентуют совместный проект
25.01.2018, 11:11
Происшествия
В Чурапчинском районе осужден рецидивист
25.01.2018, 11:09
Происшествия
Резонанс
По факту обрушения потолка в доме для сирот возбуждено уголовное дело
25.01.2018, 11:00
Спорт
Виктор Рассадин может выступить на Ярыгинском турнире
25.01.2018, 10:50
Общество
Прокуратура помогла якутянам получить зарплату
25.01.2018, 10:40
Общество
В Якутию приедет заместитель Бастрыкина
25.01.2018, 10:30
Происшествия
В Якутии инспектор ГИБДД брал взятки бензином
25.01.2018, 10:10
Экология
В районах Якутии снова объявлены актированные дни
25.01.2018, 10:00
Финансы
Работникам культуры Якутии пообещали увеличить зарплату на 20%
25.01.2018, 9:50
Происшествия
Резонанс
Глава Усть-Майского района арестован на два месяца
25.01.2018, 9:40
Экономика
25 января отключений в Якутске не будет
25.01.2018, 9:30
Общество
Александр Саввинов: Студенческие годы – замечательная пора в жизни любого человека
25.01.2018, 9:20
Красота & Здоровье
Диспансеризация – 2018: какие обследования можно пройти?
25.01.2018, 9:10
Республика
Алданские лицеисты вошли в состав Российского движения школьников
25.01.2018, 9:04
Происшествия
В Якутии горели автомобили и гараж
25.01.2018, 8:08
Общество
Татьянин день 2018: история, традиции и приметы 25 января
25.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Четверг 25 января 2018
25.01.2018, 0:49
Желток
Видео
Эксклюзив
За кулисами: Как за границей снимали новый клип Сахаи
25.01.2018, 0:30
Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства, министра, мелодиста и поэта
24.01.2018, 20:12
Спорт
На Ярыгинском турнире выступит только один якутянин
24.01.2018, 18:00
Экономика
В 2017 году построено 1762 км линий оптоволоконной связи. Минсвязи Якутии подвело итоги года
24.01.2018, 17:49
Происшествия
«Чаевые» на 8000 рублей
24.01.2018, 17:40
Общество
На реке Алдан открыта переправа по направлению Томмот – Белькачи
24.01.2018, 17:37
Происшествия
В Якутске закрыли кафе «Хрустик»
24.01.2018, 17:26
Культура & Образование
Не думайте о секундах свысока, когда записываете ребенка в школу
24.01.2018, 17:18
Общество
25 января предстоят временные ограничения электроснабжения
24.01.2018, 17:08
Республика
В начальной школе Сватая возобновились занятия
24.01.2018, 16:52
Происшествия
Экстра
Следком Якутии начал проверку по факту возгорания маршрутного такси Якутск-Нюрба
24.01.2018, 16:47
Происшествия
Таттинская трагедия едва не повторилась на Вилюйской трассе
Архив новостей
Финансы
25 января 2018, 22:06
1121

Назначен руководитель налоговой инспекции Якутии

Им стала Алена Афанасьевна ФЕДОРОВА, до сих пор работавшая заместителем руководителя Управления федеральной налоговой службы России по Республике Саха (Якутия).
Об этом сообщил сегодня, 25 января на совместном отчете с Минфином РС(Я) вице-премьер — министр экономики Якутии Михаил ОСИПОВ, сообщает ИГ «В Якутии.ру».
Нового руководителя назначил министр финансов РФ Антон СИЛУАНОВ.

СПРАВКА
ФЕДОРОВА АЛЕНА АФАНАСЬЕВНА
Заместитель руководителя Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия)
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса
Дата и место рождения – 20 мая 1966 года, село Сунтар Сунтарского района Якутской АССР.
Образование высшее. В 1989 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «экономика труда». В 2002 году Российскую академию государственной службы при Президенте Российской по специальности «юриспруденция».
Трудовой путь – начинала экономистом-организатором совхоза «Бордонский» Сунтарского района. С 1992 года назначена на должность государственного налогового инспектора отдела налогообложения юридических лиц налоговой инспекции по Сунтарскому району. В 1995 году назначена заместителем начальника Сунтарского отделения Управления Федерального казначейства Министерства финансов РФ по Республике Саха (Якутия). С 1996 по 2000 годы — заместитель главы администрации Сунтарского улуса по экономике и финансам. С 2000 по 2002 годы — начальник отдела Аппарата Представителя Президента Республики Саха (Якутия) по Западному округу. В 2002 году назначена начальником Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Саха (Якутия), с 2011 года — начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Саха (Якутия). 15 февраля 2013 года назначена на должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия).
Имеющиеся награды, грамоты, звания – награждена знаком отличия «Почетный работник Федеральной налоговой службы», присвоено почетнее звание «Заслуженный экономист Республики Саха (Якутия)».

comments powered by HyperComments
Источник: http://www.v-yakutia.ru/?id=38474
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
20.01.2018, 11:24
Общество
Резонанс
Скандал с врачом «драчуном»: неожиданный поворот драмы
22.01.2018, 9:05
Культура & Образование
Эксклюзив
Интервью
Хомусистка Олена Подлужная (Уутай): Я не зазнавшаяся звезда
23.01.2018, 3:35
Политика
Эксклюзив
Министр Балакшин впервые после скандала появился на публике… в компании с Ил Дарханом
20.01.2018, 15:45
Общество
В Ил Тумэне депутаты отметили юбилей
21.01.2018, 12:35
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Травматолог Иван Сыроватский о «национальной» травме якутян
24.01.2018, 9:40
Политика
«Кадровая революция» в правительстве Якутии — быть или не быть
23.01.2018, 12:39
Происшествия
Экстра
Возбуждено уголовное дело на главу Усть-Майского района за взятку
23.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 23 января 2018
20.01.2018, 11:11
Общество
Видео CNN о Якутии посмотрели миллионы!
25.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Четверг 25 января 2018
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
25.01.2018

В Якутске дополнительно открыты кабинеты врачей-наркологов

Спорт
25.01.2018

Якутский боотур Иван Белолюбский уходит из большого спорта

Путешествия
25.01.2018

Испанская баллада — самая популярная экскурсионная программа

Видео
Общество
25.01.2018

Тургун Попов объяснил, почему он стал лидером движения «Ураанхай», а не Афанасий Максимов

Интервью
Культура & Образование
25.01.2018

Загадка якутского режиссера: как учитель покорил мировые кинофорумы

Экстра
Культура & Образование
25.01.2018

ГТОиБ остался без продюсера

Столица
25.01.2018

В школах Якутска карантина нет

Культура & Образование
25.01.2018

В Татьянин день АГИКИ, ЯГСХА и ЧГИФКиС презентуют совместный проект