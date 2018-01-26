Назначен руководитель налоговой инспекции Якутии

Им стала Алена Афанасьевна ФЕДОРОВА, до сих пор работавшая заместителем руководителя Управления федеральной налоговой службы России по Республике Саха (Якутия).

Об этом сообщил сегодня, 25 января на совместном отчете с Минфином РС(Я) вице-премьер — министр экономики Якутии Михаил ОСИПОВ, сообщает ИГ «В Якутии.ру».

Нового руководителя назначил министр финансов РФ Антон СИЛУАНОВ.

СПРАВКА

ФЕДОРОВА АЛЕНА АФАНАСЬЕВНА

Заместитель руководителя Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия)

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса

Дата и место рождения – 20 мая 1966 года, село Сунтар Сунтарского района Якутской АССР.

Образование высшее. В 1989 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «экономика труда». В 2002 году Российскую академию государственной службы при Президенте Российской по специальности «юриспруденция».

Трудовой путь – начинала экономистом-организатором совхоза «Бордонский» Сунтарского района. С 1992 года назначена на должность государственного налогового инспектора отдела налогообложения юридических лиц налоговой инспекции по Сунтарскому району. В 1995 году назначена заместителем начальника Сунтарского отделения Управления Федерального казначейства Министерства финансов РФ по Республике Саха (Якутия). С 1996 по 2000 годы — заместитель главы администрации Сунтарского улуса по экономике и финансам. С 2000 по 2002 годы — начальник отдела Аппарата Представителя Президента Республики Саха (Якутия) по Западному округу. В 2002 году назначена начальником Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Саха (Якутия), с 2011 года — начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Саха (Якутия). 15 февраля 2013 года назначена на должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия).

Имеющиеся награды, грамоты, звания – награждена знаком отличия «Почетный работник Федеральной налоговой службы», присвоено почетнее звание «Заслуженный экономист Республики Саха (Якутия)».