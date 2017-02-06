Назначен новый начальник Управления Гагаринского округа

С 6 февраля приступил к своим обязанностям новый начальник Управления Гагаринского округа городского округа «город Якутск» Руслан Михайлович ПЛАТОНОВ. Сегодня он был представлен в Окружной администрации на общегородской планерке.

Руслан Платонов родился 13 ноября 1980 года в селе Ытык-Кюель Таттинского района. В 2003 году получил диплом по специальности «Филолог. Преподаватель» Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. В 2011 году окончил московскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Политический анализ и прогноз».

Ранее избирался депутатом Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) IV созыва, работал председателем мандатной и регламентной комиссии Парламента.

«Передо мной стоит много задач по развитию Гагаринского округа. В реализации планов поможет личный опыт работы с общественными объединениями и движениями. Основными направлениями деятельности, в первую очередь, считаю тесное сотрудничество с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья в сфере жилищно-коммунального хозяйства, взаимодействие с предприятиями и организациями в интересах жителей Гагаринского округа, проведение работ по квартальному благоустройству, охране правопорядка, созданию детских, молодежных и общественных консультативных советов», — прокомментировал Руслан Платонов.