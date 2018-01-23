Назначен новый и.о. гендиректора Фонда капремонта Якутии

Министерством ЖКХ и Энергетики РС (Я) была выдвинута и утверждена кандидатура Пермякова Влада Михайловича на должность временно исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных Республики Саха (Якутия). Соответствующий приказ о назначении подписан Министром ЖКХ и Энергетики РС (Я) Данилом Саввиновым 22 января 2018 г.

До настоящего времени Влад Михайлович являлся заместителем главы по строительству МО «Чурапчинский улус». Имеет опыт работы в производстве (непосредственно на объектах капитального строительства) и руководящей должности. 22 января в понедельник утром новый врио генерального директора был представлен коллективу Фонда министром ЖКХ и Энергетики РС (Я) Данилом Саввиновым. С сегодняшнего дня Влад Михайлович приступил к своим новым обязанностям.

Пермяков В. М. родился 26.07.1984 года.

В 2007 году окончил Якутский Государственный университет им. М. К. Аммосова по специальности: «инженер – строитель».

В 2010 году окончил Северо – Восточный Федеральный университет им. М. К. Аммосова по специальности: «юрист».

С 2007 по 2009 годы – ведущий специалист технического отдела ГКУ «Служба Государственного заказчика РС (Я)»

С 2009 по 2014 годы – заместитель начальника производственного отдела ГКУ «Служба Государственного заказчика РС (Я)»

С 2014 года – Заместитель главы по строительству МО «Чурапчинский улус»

Женат, есть сын.