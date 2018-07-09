Назначен и.о. генерального директора АО «Аэропорт Якутск»

С 9 июля обязанности генерального директора АО «Аэропорт Якутск», согласно Уставу Общества, временно исполняет первый заместитель генерального директора Евгений Чекмарев. Аэропорт работает в штатном режиме, задержек по вине аэропорта нет. Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».

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