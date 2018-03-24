Назначен и.о. министра сельского хозяйства Якутии

Кадровым решением Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова от 24 марта 2018 года Атласов Александр Павлович назначен исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Атласов А.П. родился 1965 году в 1 Хомустахском наслеге Намского района Якутской АССР.

В 1992 году окончил Иркутский ордена Дружбы народов сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия, ученый агроном», в 2005 году Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия) по направлению «муниципальное управление».

В 1982-1983 гг. – рабочий совхоза «Намский».

В 1983-1985 гг. – служба в рядах Советской Армии.

В 1986 г. – рабочий службы жилищно-коммунального хозяйства 1-го Хомустахского наслега Намского района.

В 1986-1992 гг. – студент Иркутского сельскохозяйственного института.

В 1992-1995 гг. – специалист учебно-производственного хозяйства «Нам».

В 1995-1998 гг. – главный специалист Управления сельского хозяйства Намского района.

В 1998-1999 гг. – главный специалист отдела аграрного производства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Саха (Якутия).

В 1999-2005 гг. – заместитель начальника Управления растениеводства Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

В 2005-2013 гг. – глава муниципального образования «Хомустахский 1-й наслег» МО «Намский улус (район)».

В 2013-2018 гг. – глава муниципального образования «Намский улус».

Атласов Александр Павлович в отрасли сельского хозяйства работает 26 лет, начиная с 1992 года. Имеет профессиональное высшее аграрное образование. Прошел путь от рабочего совхоза, специалиста производственного хозяйства, Управления сельского хозяйства района до главного специалиста, затем руководителя подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

13 лет работал главой муниципального образования на уровне поселения и одного из крупнейших сельскохозяйственных районов республики.

Атласов А.П. ответственный и принципиальный руководитель, пользуется авторитетом среди коллег глав поселений, районов и руководителей предприятий и ведомств республики. Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).