Назначен и.о. министра экономики Якутии

Решением Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова от 24 марта 2018 года Белозеров Денис Георгиевич, назначен исполняющим обязанности министра экономики Республики Саха (Якутия).

Белозеров Д.Г. родился 1979 году в г. Якутске. В 2001 году окончил Якутскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление на предприятии (по отраслям)», в 2006 году Современную гуманитарную академию по специальности «юриспруденция».

В 2001-2003 гг. – ведущий специалист Департамента развития села, ведущий, главный специалист отдела финансирования АПК и охраны окружающей среды Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

В 2003-2009 гг. – заместитель начальника, начальник финансово-экономического отдела ГУП ФАПК «Туймаада».

В 2010-2014 гг. – заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

В 2014-2018 гг.– генеральный директор ОАО «Якутский хлебокомбинат».

В 2011 году руководитель команды победителя III-й Республиканской деловой игры «Молодежь–инновационно-стратегический ресурс развития Республики Саха (Якутия)».

Белозеров Д.Г. прошел управленческий опыт работы в производственном предприятии и государственном органе, является ответственным руководителем, его характеризует принципиальность, деловые качества, профессионализм, пользуется уважением среди профессионального сообщества.

В 2014 году Денис Белозеров назначен генеральным директором находящегося в сложном финансово-экономическом состоянии ОАО «Якутский хлебокомбинат». За короткое время им приняты умелые управленческие решения, улучшено сбытовое направление, внедрен современный маркетинг, предприятие смогло сохранить стабильные производственные показатели.

Белозеров Д.Г. состоит в «первой сотне» резерва управленческих кадров Главы Республики Саха (Якутия), председатель Молодежного правительства Республики Саха (Якутия).