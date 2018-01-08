Найдя кошелек с деньгами, женщина вернула его без них

В дежурную часть ОМВД России по Сунтарскому району обратилась местная жительница с сообщением о краже денег.

Потерпевшая пояснила полицейским, что сам кошелек был ей возвращен в магазине, который она посетила в тот день. Однако денег внутри не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена 41-летняя землячка потерпевшей, которая зашла в супермаркет и обнаружила на полу выпавший у потерпевшей кошелек.

Злоумышленница забрала из кошелька деньги в размере свыше 3000 рублей, а сам кошелек отдала в руки работникам магазина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».