Найдя чужой телефон, мужчина не растерялся и отремонтировал дом

40-летний житель п. Сангар Кобяйского района потерял на улице свой сотовый телефон. Выяснилось, что сим-карта в его телефоне подключена к мобильному банку.

Пропажу нашел случайный прохожий и, подключив sim-карту к своему телефону, он за день успел потратить с чужого банковсого счета 13 000 рублей. Потерпевший заблокировал свою банковскую карту только на второй день и в этот же день обратился в районную полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения МВД России по Кобяйскому району был установлен 44-летний местный житель. С его слов похищенные денежные средства он потратил на ремонт дома. В данное время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.