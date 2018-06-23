Найдено тело пропавшей женщины в Мегино-Кангалассе

18 июня 2018года в Службу спасения Якутии поступило заявление о том, что в Мегино-Кангаласском районе 16 июня в с. Тумул пропала без вести женщина 1970 г.р. По словам супруга, он обнаружил, что жена исчезла в 5 утра и начал самостоятельные поиски. С утра следующего дня администрация, родственники и волонтеры начали активные поиски, но безрезультатно, тогда администрация » Доллунского наслега» МР Мегино-Кангаласского улуса обратилась к профессиональным спасателям за помощью.

Операцию по поиску женщины возглавил Андрей ЮРГИН спасатель международного класса заместитель начальника управления поисково-спасательных работ. К месту происшествия на 2х КАМАЗах были направлены 2 квадроцикла, мотоцикл повышенной проходимости «Рокон» и 10 спасателей.



Слишком много важных мелочей было упущено местными жителями в начале поиска и это изначально привело к неправильному направлению поисковых работ. Прибывшие на место происшествия спасатели, имеющие огромный опыт в проведении подобных работ, первым делом собрали максимум информации о пропавшей женщине, поговорили с жителями, просмотрели записи с камеры видеонаблюдения на автозаправке, где отчетливо было видно проходившую мимо женщину. Мало того, один из жителей нашел след на окраине, спасатели съездили туда и сфотографировали следы, показав родственникам, пришли к выводу, что он принадлежит пропавшей. И еще одна немаловажная деталь — дома была оставлена предсмертная записка. Направление поисков сразу сузилось. Прибывшая группа спасателей вечером 18 июня сразу же приступила к ПСР (поисково-спасательным работам), к огромному сожалению, шедший несколько дней дождь смыл все следы, и служебная собака Службы спасения не смогла взять след.

Рассказывает Андрей Юргин: