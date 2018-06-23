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23 июня 2018, 15:54
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Найдено тело пропавшей женщины в Мегино-Кангалассе

18 июня 2018года в Службу спасения Якутии поступило заявление о том, что в Мегино-Кангаласском районе 16 июня в с. Тумул пропала без вести женщина 1970 г.р. По словам супруга, он обнаружил, что жена исчезла в 5 утра и начал самостоятельные поиски. С утра следующего дня администрация, родственники и волонтеры начали активные поиски, но безрезультатно, тогда администрация » Доллунского наслега» МР Мегино-Кангаласского улуса обратилась к профессиональным спасателям за помощью.
Операцию по поиску женщины возглавил Андрей ЮРГИН спасатель международного класса заместитель начальника управления поисково-спасательных работ. К месту происшествия на 2х КАМАЗах были направлены 2 квадроцикла, мотоцикл повышенной проходимости «Рокон» и 10 спасателей.

Слишком много важных мелочей было упущено местными жителями в начале поиска и это изначально привело к неправильному направлению поисковых работ. Прибывшие на место происшествия спасатели, имеющие огромный опыт в проведении подобных работ, первым делом собрали максимум информации о пропавшей женщине, поговорили с жителями, просмотрели записи с камеры видеонаблюдения на автозаправке, где отчетливо было видно проходившую мимо женщину. Мало того, один из жителей нашел след на окраине, спасатели съездили туда и сфотографировали следы, показав родственникам, пришли к выводу, что он принадлежит пропавшей. И еще одна немаловажная деталь — дома была оставлена предсмертная записка. Направление поисков сразу сузилось. Прибывшая группа спасателей вечером 18 июня сразу же приступила к ПСР (поисково-спасательным работам), к огромному сожалению, шедший несколько дней дождь смыл все следы, и служебная собака Службы спасения не смогла взять след.

Рассказывает Андрей Юргин:

— В первый день, исходя из расчетов с учетом погодных условий и всех данных, мы послали спасателей и местных жителей обследовать участок примерно в 20 км, тем самым определив границы поиска, следов выхода с него не было, следовательно, женщина находилась где-то рядом. В образовавшемся треугольнике ограниченным естественными преградами и сконцентрировались все работы.
Здесь огромную помощь оказали волонтеры РОССОЮЗСПАС, которые привезли с собой квадрокоптер и камеру для подводных поисков, у нас на службе, к большому сожалению, такой техники нет, и как показал этот ПСР, она жизненно необходима. На самые труднодоступные места, заболоченные топи запускали квадрик и на смартфоне была четкая качественная картинка. Если учесть, что поисково-спасательные работы ведутся в данное время в нескольких районах республики одновременно, то наличие квадрокоптеров и беспилотников существенно облегчило бы работу спасателей. Многочисленные озера исследовали с помощью видеокамеры, для водолазов это занятие заняло бы в десятки раз больше времени и средств. Местность была просто насыщенна дорогами и тропами, поэтому квадроциклы и мотоцикл намного облегчили задачу. На 21 июня в заданном квадрате осталось обследовать 2 небольших озера, подъехавших родственников и друзей направили к ним. Через пару часов они сообщили, что обнаружили всплывшее тело пропавшей на озере. К месту гибели сразу были вызваны сотрудники правоохранительных органов, тело извлекли из воды и передали родственникам. Хотелось бы выразить огромную благодарность личному составу спасателей, волонтерам РОСОЮЗСПАС и конечно местным жителям и администрации поселения.

Источник: Специалист по связям с общественностью ГКУ "Служба спасения РС(Я) Николай ФАТЕЕВ.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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