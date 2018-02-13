Найден лучший вид прелюдии для женщин

Исследование научных сотрудников Университета Рутгерса в США представило данные о том, что страстные поцелуи являются превосходным средством повысить женскую сексуальность. «Поцелуйная прелюдия» обязательно позитивно скажется на желании партнерши, отметили специалисты.

Эксперименты ученых показали, что повышению сексуального желания у представительниц прекрасной половины человечества способствует тестостерон, содержащийся в мужской слюне и передающийся женщинам во время поцелуя. Поэтому страстные поцелуи могут стать для женщин лучшим видом прелюдии, считают авторы проекта.

«Большинство сексологов согласны с тем, что секс начинается в голове, и физическая реакция тела следует после импульсов в головном мозге», — прокомментировала этот факт ведущий специалист, доктор Мэрилин Гленвиль.

Она добавила, что уровень женского либидо тесно связан с несколькими факторами — это стресс, гормоны, а также окружающая среда.

Ранее проводившееся в Канаде исследование показало, что люди, активно целующиеся в течение всей жизни, медленнее стареют и живут на 5 лет дольше: такие люди реже страдают заболеваниями желудка, желчного пузыря, системы кровообращения, лучше спят.

По словам ученых, во время поцелуя в теле человека ускоряется пульс и активизируется кровообращение — три поцелуя по 20 секунд в течение дня способны подавить гормоны стресса, провоцирующие высокое давление и вызывающие бессонницу.