Навигация-2017: завершен завоз топлива по реке Вилюй

На сегодняшний день навигацией отгружено более 211 тысяч тонн топлива, фактически доставлено более 163 тысяч тонн, что составляет 28,5 % от плана.

Всего в навигацию для нужд предприятий коммунального комплекса планируется доставить 586 тысяч тонн ТЭР с учетом дизельного топлива.

Полностью выполнен план перевозки угля навигацией по реке Вилюй для Вилюйской группы районов. Всего доставлено 51 194 тонн угля при плане 50 944 тонн.