Навигация-2017: завершен завоз топлива по реке Вилюй

На сегодняшний день навигацией отгружено более 211 тысяч тонн топлива, фактически доставлено более 163 тысяч тонн, что составляет 28,5 % от плана.
Всего в навигацию для нужд предприятий коммунального комплекса планируется доставить 586 тысяч тонн ТЭР с учетом дизельного топлива.
Полностью выполнен план перевозки угля навигацией по реке Вилюй для Вилюйской группы районов. Всего доставлено 51 194 тонн угля при плане 50 944 тонн.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)