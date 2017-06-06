«Науруз»-2017 посвящен театральному искусству Якутии

Сегодня, 5 июня, в Казани открывается XIII Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Хэдлайнером «Науруз»-2017 стали театральные коллективы Якутии. Четыре театра республики представят свои спектакли на театральных площадках столицы Татарстана.

Спектаклем официального открытия станет «Воительница Джырыбына» Театра олонхо в постановке Матрены Корниловой. В программе фестиваля также детский кукольный спектакль Театра олонхо «Кyн Эрили» Марии Марковой.

Театр юного зрителя покажет постановки Александра Титигирова «Камень счастья» и Карла Сергучева «Король умирает». Саха академический театр представит «Уhуктуу» Сергея Потапова. Театр эстрады — моно-спектакль Валентины Романовой-Чыскыырай «Мой полет» также в постановке Александра Титигирова.

Среди других участников фестиваля — театральные коллективы из Казахстана, Алтая, Хакасии, Балкарии, Тывы, Башкортостана, Чувашии. Почетный гость фестиваля — театр из Эстонии «R.A.A.M» — закроет программу 9 июня знакомой якутянам постановкой Сергея Потапова «Оборотень». Помимо этого спектакли известного якутского режиссера представят Казахский театр музыкальной драмы («Чия Бакчасы») и Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген» («Сумасшедший Муклай»). Таким образом, состоятся показы четырех спектаклей Сергея Потапова и двух спектаклей Александра Титигирова.

Международный театральный фестиваль «Науруз» проводится раз в два года в Казани. Одна из главных задач фе­стиваля – развитие националь­ного театрального искусства. На театральный праздник в столицу Татарстана съезжаются театральные деятели и критики из разных стран. Именно благодаря участию театров Якутии в «Наурузе» появились уникальные совместные проекты якутских режиссеров с театрами других регионов и государств.

Посвящение фестиваля театру Якутии является знаком признания достижений республики в формировании национального театрального искусства. Подготовка к этому масштабному проекту началась два года назад и осуществилась благодаря тому, что принимающая сторона приняла на себя расходы по проживанию и питанию участников фестиваля. Проездные расходы якутские театры покрыли за счет внебюджетной деятельности.