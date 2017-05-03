Научный стендап молодых ученых выявил сильнейших

Молодые исследователи Северо-Восточного федерального университета и Арктического государственного института культуры и искусств поборолись за звание победителя научно-популярного шоу «ScienceSlam Якутск». Лучшей работой признано исследование о мхах студентки Института естественных наук СВФУ Саины ЕГОРОВОЙ.

По словам координатора мероприятия, студента Медицинского института СВФУ Иннокентия Шейкина, формат проекта призван изменить мнение общественности, что наукой заниматься скучно. «Набирает популярность формат стендап- выступления, люди все меньше хотят тратить время на скучные лекции с сухой информацией. Стиль ScienceSlam популярен в зарубежных странах, а также в других городах России, – делится он. – Шоу интересно и познавательно для зрителей и дает новый опыт молодым ученым, которые вносят реальный вклад в свою сферу научного исследования и нашу с вами жизнь в том числе».

В юмористическом, информативном формате студенты в течение 10 минут выступили по темам рациона питания древних якутов, психологии работников колоний строго режима, самоидентификации человека в условиях Арктики, развитии академического вокала в Якутии, о том, как можно изучать историю Якутии по фотографиям.

В этом году «ScienceSlam Якутск» прошел в культурно-досуговом центре «Европа». «Мы целенаправленно проводим мероприятия в таких местах для создания когнитивного диссонанса у наших гостей, где можно совместить приятное времяпровождение с пользой и наукой», – поясняет Иннокентий Шейкин. В планах активиста увеличить количество аудитории – как зрителей, так и участников. «С каждым годом число молодых ученых, желающих поделиться результатами собственных исследований, растет. Думаем провести кубок среди наших фаворитов», – сообщил студент. Он отметил, что активисты движения ScienceSlam примут участие в Молодежном фестивале «SakhaRave 2017».

Фотографии с мероприятия можно посмотреть по ссылке