Научный подход в школьном краеведении

К 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России

В рамках IX республиканского конкурса исследовательских краеведческих работ «Дойдум-Отечество» 16 марта 2018 года на базе Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» в «Хатассы-10» прошел семинар-практикум «Актуальные проблемы поисково-краеведческой работы в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)», где собрались руководители туристско-краеведческих объединений, учителя гуманитарных дисциплин и педагоги дополнительного образования.

О приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей в Республике Саха (Якутия)» выступила Екатерина ЯКОВЛЕВА, заместитель директора по УМР РРЦ «Юные якутяне». Маргарита НИКОЛАЕВА, старший методист РРЦ «Юные якутяне» прокомментировала «Календарь знаменательных событий и дат 2018 г.». На семинаре озвучены требования к республиканскому конкурсу среди школьных музеев. Надежда ПЕРМИКИНА, методист РРЦ «Юные якутяне» затронула вопросы по наполнению регионального контента в Историческом парке «Россия –моя история» по истории дополнительного (внешкольного) образования в Якутии.

Внедрение интерактивных форм в исследовательскую деятельность по краеведению (QR-коды на исторических достопримечательностях) стало ключевой темой семинара. Применение интерактивного стола в работе семинара наглядно продемонстрировало технологические возможности в краеведческой деятельности. Ион ДМИТРИЕВ, руководитель проекта «Виртуальные музеи Якутии» рассказал о интерактивном музейном проекте «Моя Якутия». Собравшиеся смогли совершить виртуальные экскурсии приближенные к условиям реальности по Бютейдяхскому музейному комплексу, Тойбойхойскому музею и т. д.

Вячеслав СИВЦЕВ, главный архивист отдела исполнения документации Национального архива РС (Я) доступно пояснил правила оформления архивных ссылок в исследовательской деятельности. Наличие сканов архивных документов (фото, письма, партийные документы) сделало выступление узкого специалиста наглядным. Отвечая на вопросы руководителей школьных исследовательских докладов, Вячеслав Сивцев раскрыл тонкости и особенности работы с архивным материалом, а также отметил, что качество докладов значительно возросло. Он предостерег от самовольного восстановления исчезающих текстов на старинных артефактах. К такому виду деятельности имеют допуск только архивные сотрудники, прошедший специальное обучение. К тому же для реставрации архивных источников используются дорогое сырье из Японии и Финляндии, которое имеет специфику для каждого вида бумаги.

Участники семинара отметили, что мероприятие было продуктивным и своевременным, каждый участник представил опыт своей работы.