Научно-познавательный тур летней школы СВФУ «Ленские столбы» начал работу

Стартовал третий сезон летней эколого-географической школы Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета «Ленские столбы». Школа работает на территории одноименного природного парка с 2015 года, сообщают в учебном подразделении.

В этом году слушателями школы, кроме студентов СВФУ и студентки Университета Сорбонна Париж, Франция, стали учащиеся среднего и старшего звена из сел Едяй, Синск, Тит-Арыы и Чкалов Хангаласского района. Модератор летней школы Александра Петрова рассказала, что основной упор сделан на эколого-просветительскую и профориентационную работу среди хангаласских школьников. С научными исследованиями, посвященными изучению природного парка ребят познакомят ведущие специалисты-географы, палеонтологи, геологи и биологи Якутии.

Работа экогеошколы проходит в формате научно-познавательного тура. Каждый раз география расширяется, а программа, по словам организаторов, становится более интересной. «В этом году программа включает большое количество пеших походов и научных экспериментов в естественной среде. Ребята не только познают новое, знакомятся с природой и достопримечательностями и отдыхают, но и примут участие в полевых исследованиях, посетят уникальные природные и культурные объекты», – поделились они.

Справка:

Организаторами летней эколого-географической школы выступают университет имени Максима Аммосова, региональное отделение Русского географического общества, администрация Хангаласского района и природный парк «Ленские Столбы».