Научная экспедиция «Пути великих свершений» добралась до села Чумикан

Научная историко-этнографическая экспедиция «Пути Великих Свершений», стартовавшая 15 января из Хабаровска, достигла своей конечной точки, порта на Удской губе Охотского моря – с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края.

Путь пролегал через г. Свободный Амурской области, где на грузовых «Уралах» заправили бак резервного топлива, через ст. Февральск Амурской области по автозимнику участники без отставаний от графика добрались сначала до с. Удское Хабаровского края. Транспорт не подводил, погода баловала, всю дорогу стоял стабильный мороз в районе -20 градусов. Путь указывал проводник Василий Третьяков.

Экспедиция обследовала места расположения бывшей Удской церкви и Удского острога. Удской острог в 1744 г. посетил ученый географ, участник Второй Камчатской экспедиции Якоб Линденау, в 1826-1828 гг. путешественник Афанасий Уваровский, написавший первое художественное произведение на якутском языке, в 1844 г. естествоиспытатель и путешественник, академик исследователь Северной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Якутии Александр Миддендорф. От имени экспедиции «Пути Великих свершений» участники возложили гирлянды и установили таблички «Памяти основателям Удского острога. 1679 год.»

Сейчас экспедиция находится в с. Чумикан, где продолжает работу по сбору материала в местном архиве и фонде музея. Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района помогла организовать встречу с главами национальных общин района и старожилами села, среди которых есть местные якуты. На встрече были взяты интервью об истории района, о быте и укладе народов, населяющих район, задокументированы личные воспоминания жителей.

Все собранные в ходе экспедиции фото, аудио и видеоматериалы будут систематизированы, изучены и использованы в освещении вопросов сохранения историко-культурного наследия. Более подробная информация будет опубликована уже по итогам экспедиции.