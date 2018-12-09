Наталья Строева попала в топ-30 участниц Мисс мира

Корону и титул «Мисс мира—2018» получила Ванесса Понсе де Леон из Мексики. Якутянка Наталья Строева, представлявшая Россию, вошла в топ-30.

В Китае завершился международный конкурс красоты «Мисс мира». В топ-5 конкурса вошли представительницы Белоруси, Мексики, Тайланда, Уганды и Ямайки. Самой красивой девушкой планеты признали Ванессу Понсе де Леон из Мексики.

Наталья Строева, представительница России, попала в топ-30 участниц. Войти в топ-12 ей не удалось, в категории «Европа» победу одержала белорусская конкурсантка.

За плечами Натальи Строевой – место в топ-30 этапов «Талант», топ-30 «Топ-модель» и топ-25 благотворительных проектов «Красота с целью». Она стала первой якутянкой в истории, которая стала участницей «Мисс мира».