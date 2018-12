Наталья Строева об участии в Мисс Мира

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Сегодня в городе Санья в Китае завершился финал международного конкурса красоты «Мисс Мира 2018». Победительницей стала Ванесса Понсе де Леон из Мексики, а звание Вице-мисс Мира получила представительница Таиланда. С радостью сообщаем, что наша прекрасная Наталья Строева вошла в Топ-30 самых красивых девушек мира! Мы искренне поздравляем Наташу! Наша красавица очень достойно представила нашу страну на мировой арене! ❤️🇷🇺❤️ #миссроссия #missrussia #missworld #missworld2018