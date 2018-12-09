Наталья Строева об участии в Мисс Мира

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Представляющая Россию на конкурсе «Мисс мира — 2018» в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) 19-летняя Наталья Строева из Якутска не расстроена результатами конкурса и с радостью возвращается на родину. Об этом она заявила в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Я абсолютно не расстроена», — сказала Строева после объявления итогов конкурса «Мисс мира — 2018».

Девушка вошла в тридцатку лучших, однако в «топ-12» пройти не смогла.

«То, что я попала в «топ-30», для меня очень хорошо. То, что я не попала в «топ-12″ — это не проблема, — отметила россиянка. — Здесь очень серьезные, сильные, красивые конкурсантки — каждая была достойна стать лучшей».

Девушка также отметила, что «по окончании конкурса вздохнула с облегчением».

«Рада, что могу вернуться к нормальной жизни, — сказала Наталья. — Я довольна собой, мне есть, что вспоминать».

На вопрос о том, чем Строева займется по возвращении на родину, она призналась, что «мечтает встретиться с близкими и выспаться».

«У нас был тяжелый график, — поделилась россиянка. — Но, несмотря на это, я получила огромное удовольствие от участия в «Мисс мира».