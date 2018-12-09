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Светская хроника
9 декабря 2018, 11:50
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Наталья Строева об участии в Мисс Мира

Участница «Мисс мира — 2018» из России заявила, что не расстроена итогами конкурса. Девушка вошла в тридцатку лучших, однако в «топ-12» пройти не смогла

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Представляющая Россию на конкурсе «Мисс мира — 2018» в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) 19-летняя Наталья Строева из Якутска не расстроена результатами конкурса и с радостью возвращается на родину. Об этом она заявила в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Я абсолютно не расстроена», — сказала Строева после объявления итогов конкурса «Мисс мира — 2018».

Девушка вошла в тридцатку лучших, однако в «топ-12» пройти не смогла.

«То, что я попала в «топ-30», для меня очень хорошо. То, что я не попала в «топ-12″ — это не проблема, — отметила россиянка. — Здесь очень серьезные, сильные, красивые конкурсантки — каждая была достойна стать лучшей».

Девушка также отметила, что «по окончании конкурса вздохнула с облегчением».

«Рада, что могу вернуться к нормальной жизни, — сказала Наталья. — Я довольна собой, мне есть, что вспоминать».

На вопрос о том, чем Строева займется по возвращении на родину, она призналась, что «мечтает встретиться с близкими и выспаться».

«У нас был тяжелый график, — поделилась россиянка. — Но, несмотря на это, я получила огромное удовольствие от участия в «Мисс мира».

Ранее девушка уже стала обладательницей титулов вторая «Вице-мисс России» и «Мисс Республики Саха (Якутия)».
Финал конкурса «Мисс мира — 2018» состоялся в субботу в спортивном центре курортного города Санья. В соревнованиях приняли участие представительницы 118 стран и регионов мира в возрасте о 18 до 26 лет. Победу одержала жительница Мексики Ванесса Понсе.

«Я старалась сделать все, что в моих силах, но несмотря на это, результат превзошел все мои ожидания, — сказала в беседе с корреспондентом ТАСС победительница после объявления результатов. — Я чувствую себя невероятно счастливой, мы сделали это!»

Согласно условиям конкурса, в течение года Понсе будет жить в Лондоне и принимать активное участие в благотворительности. Корону мексиканке передала обладательница титула «Мисс мира-2017» — уроженка Индии Мануши Чхиллар.

Второе место заняла жительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан

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Дорогие друзья! Сегодня в городе Санья в Китае завершился финал международного конкурса красоты «Мисс Мира 2018». Победительницей стала Ванесса Понсе де Леон из Мексики, а звание Вице-мисс Мира получила представительница Таиланда. С радостью сообщаем, что наша прекрасная Наталья Строева вошла в Топ-30 самых красивых девушек мира! Мы искренне поздравляем Наташу! Наша красавица очень достойно представила нашу страну на мировой арене! ❤️🇷🇺❤️ #миссроссия #missrussia #missworld #missworld2018

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Источник: https://tass.ru/obschestvo/5889561
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