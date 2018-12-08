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Светская хроника
8 декабря 2018, 13:02
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Наталья Строева о финале и своих дальнейших планах

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Команда судей назовет в субботу имя победительницы международного конкурса «Мисс мира — 2018», который проходит в городе Санья (островная провинция Хайнань, юг КНР). Как ожидается, корону девушке вручит мисс мира — 2017 уроженка Индии Мануши Чхиллар. Финальная часть начнется в спортивном комплексе Саньи в 19:00 по местному времени (14:00 мск).

Россиянка

В этом году представлять Россию на конкурсе будет 19-летняя якутка Наталья Строева. Девушка уже стала 2-й вице-мисс России и мисс Республика Саха (Якутия).

Оценить шансы на победу она не решилась.

«Это сложно, — сказала Строева. — Любой результат меня искренне порадует, потому что участие в подобных конкурсах — это уже невероятный опыт».

Говоря о планах на будущее, девушка призналась, что продолжать карьеру модели не собирается.

«Дальше просто некуда, — улыбнулась она. — «Мисс Якутия», «Мисс Россия», «Мисс мира», конкурсы красоты — это прекрасный опыт, но он не дается просто так».

Строева отметила, что по возвращении на родину планирует сосредоточиться на учебе. Она окончила школу с золотой медалью, а в 2017 году поступила в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. «Я бы хотела стать косметологом-дерматологом, а в дальнейшем, возможно, пластическим хирургом», — сказала она.

Участницы конкурса

В «Мисс мира — 2018» принимают участие девушки в возрасте от 18 до 26 лет из 118 стран и регионов мира. Среди них есть врачи, учителя, журналисты, преподаватели.

Конкурсантки прибыли в Санью 9 ноября и в течение месяца участвовали в промежуточных состязаниях, в том числе в конкурсе национальных костюмов, презентации благотворительных проектов.

Практически каждая приехала на остров с членами семьи — братья, сестры, родители и молодые люди красавиц активно поддерживают конкурсанток. По словам участниц, они соперничают не друг с другом, а сами с собой.

Красота с целью

Помимо демонстрации своей красоты конкурсантки должны были выполнить немало других задач в процессе подготовки к финалу. Одна из них — презентация своего благотворительного проекта. Эта социальная составляющая появилась в 1972 году, когда супруга основателя состязания Джулия Морли создала в рамках конкурса программу «Красота с целью» (Beauty with a purpose), направленную на реализацию проектов помощи детям и нуждающимся по всему миру.

Как сообщили ТАСС организаторы, по решению жюри, пять лучших проектов, представленных участницами «Мисс мира», будут реализованы при поддержке исполнительного директора конкурса Джулии Морли и действующей мисс мира.

Работа россиянки вошла в топ-25. В своем ролике Строева затронула проблему поддержки сирот в России. Лучшим был признан проект участницы из Непала Шринкхалы Кхативады, которая рассказала о проблеме медицинского обслуживания в отдаленных районах. По словам россиянки, она будет заниматься благотворительностью и после возвращения в Россию.

«Я начала проект в своей республике, планирую продвигать его в других городах и регионах РФ. Хочется, чтобы он развивался и спонсировался, чтобы была поддержка со стороны правительства», — сказала россиянка. «Сложно доказать, что ты самая красивая, лучше доказать, что у тебя есть цель изменить мир к лучшему, помочь тем, кто нуждается в этом. Важно не просто стоять в стороне, а стараться решать какие-то проблемы», — подчеркнула она.

Другие участницы также считают, что «Мисс мира» — это больше, чем просто конкурс красоты.

«Это не о красоте, — сказала представительница Черногории 18-летняя Наталья Глушчевич. — Личность — вот, что действительно важно на конкурсе. Личность, характер, то, какой ты человек, и что ты готов сделать для этого мира».

Международное значение

Как сказала в беседе с корреспондентом ТАСС российская конкурсантка, участницы «Мисс мира» — «вне политики». По ее словам, сотрудничество между девушками в процессе подготовки и во время самого соревнования — это «отличная возможность для укрепления взаимодействия между представителями разных стран и культур».

Мнение Строевой разделила ее соперница из Сербии 24-летняя Ивана Тришич, по словам которой «Мисс мира» — «это не просто конкурс, а способ изменить мир к лучшему».

«Если у тебя в руках титул мисс мира, ты действительно можешь изменить мир, повлиять на мнение людей и заставить их прислушаться», — считает она.

Как заявила в беседе с корреспондентом ТАСС президент конкурса «Мисс Сербия» Весна де Винча, «красота спасет мир».

«Она [красота] помогает преодолевать трудности, справляться с невзгодами, — сказала Винча. — С виду это [организация и проведение конкурсов красоты] очень легкое дело, но по правде, очень сложное и ответственное».

История конкурса и победительницы

Международный конкурс красоты «Мисс мира» проводится ежегодно с 1951 года и наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Интернэшнл» и «Мисс Земля» считается одним из наиболее престижных соревнований подобного рода. Проведение состязания инициировал британец Эрик Морли при поддержке супруги Джулии. До Китая конкурс прошел в более чем 20 странах. По словам организаторов, главная задача соревнования — «поддержание мира на всей планете, создание образа выдающейся женщины и оказание поддержки детям, страдающим от голода и различных заболеваний».

Российские девушки побеждали в этом состязании не раз. В 1992 году Юлия Курочкина из Московской области стала победительницей 42-го конкурса «Мисс мира». Победу в финале глобального состязания одержала в 2008 году Ксения Сухинова из Нижневартовска. Почетный титул 1-й вице-мисс мира в 2015 году достался Софии Никитчук из Снежинска.

Китаянки одерживали победу в конкурсе дважды — в 2007 и 2012 году.

Конкурс «Мисс мира — 2018» проводится при содействии китайского объединения «Новый шелковый путь», подписавшего в 2017 году с британской стороной соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Источник: https://tass.ru/obschestvo/5887605
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