Наталья Демина: Горожане проголосуют за лучшие проекты

В Якутске открылось 92 пункта проведения рейтингового голосования по отбору общественных пространств.

Советник главы города Якутска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Наталья Демина отмечает, что сегодня каждый житель города Якутска имеет уникальную возможность принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств:

«С января по февраль текущего года горожане принимали активное участие в сборе предложений по благоустройству общественных пространств. По итогам сбора предложений горожане внесли свыше 35 тысяч предложений по обустройству 116 различных общественных пространств. Из этих 116 общественных пространств Общественная комиссия отобрала 8 ключевых проектов, которые сегодня, 18 марта, вынесены на рейтинговое голосование. Уверена, что жители города Якутска примут самое активное участие в рейтинговом голосовании и отдадут свои голосами за самые интересные проекты. Призываю горожан активно голосовать за понравившиеся проекты».

Жителям Якутска дается уникальная возможность, выбрать из представленных восьми проектов от одного до пяти лучших, по их мнению, проектов, которые можно реализовать до конца 2018 года. На рейтинговое голосование вынесены следующие проекты:

— Площадь «Ворота Якутска»,

— Сквер труженикам тыла,

— Комплексное благоустройство территории Бульвара учителя,

— Благоустройство озера Сайсары,

— Открытие улицы Кирова с благоустройством прилегающей территории,

— Роллерная зона в с. Хатассы,

— Сквер молодежи,

— Сквер землеустроителей.