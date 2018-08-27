Наталия Фишман: Главное – какую среду мы хотим создать для людей

В Якутске 25 августа в рамках предстоящего Форума городских сообществ «Городская культура» прошел проектный семинар «Культура формирования устойчивой городской среды». В качестве эксперта на семинаре выступила помощник Президента Республики Татарстан Наталия Фишман.

Наталия Фишман прибыла в Якутск по приглашению главного архитектора города Якутска Ирины Алексеевой. В Доме профсоюзов гостья встретилась с представителями архитектурного, строительного и предпринимательского сообществ, а также округов и пригородов, заинтересованными в изменении облика общественных пространств города.

Помощник президента Татарстана поделилась опытом, накопленным за годы практической работы с городским пространствами сначала в Москве, затем в Казани и других городах поволжской республики. За последние три года в Татарстане создано 263 общественных пространств.

«Главное в процессе благоустройства общественных пространств – это понимание ради чего мы работаем, какую среду мы хотим создать для людей, как они будут проводить свое время в этом пространстве. Далее уже проектировщики и подрядчики должны подстраиваться под эту идею», — подчеркнула Наталия Фишман.

По ее словам, в Татарстане удалось добиться успеха, благодаря нескольким направлениям работы. За короткое время в республике сформировано новое профессиональное сообщество архитекторов, проектировщиков, экологов дендрологов и дизайнеров, системно ведется наращивание местных компетенций в проектировании и строительстве. При строительстве и благоустройстве используется местная продукция, что дает среднюю экономию на затратах до 45% и стимулирует появление новых местных производств. Муниципальные образования получают деньги на финансирование проектов по грантовой системе, по принципу «кто лучше работает».

Не менее важным фактором стало соучастие в проектировании самих жителей. Перед началом проектирования люди встречаются с архитекторами на семинаре и сами формируют функциональное техническое задание. Архитекторы готовят по нему дизайн-проект и презентуют на общегородском проектном семинаре.

«Пока проект не поддержат три четверти жителей, мы его не реализуем», — пояснила Наталия Фишман.

А после реализации проекта проводится постоценка – людей опрашивают, удобно ли им пользоваться общественным пространством, с учетом замечаний в проект добавляются исправления или дополнения.

На этапе реализации, по мнению Наталии Фишман, важно добиться от подрядчика качественного выполнения работ, для этого авторы проекта должны участвовать в приемке объекта.

Эксперт поделилась с участниками семинара и другими принципами проектирования и обустройства городской среды, воплощенными в жизнь в Татарстане. Высокую оценку экспертов и самих жителей получили благоустройство озера Нижний Кабан, парк «Горкинско-Ометьевский лес» в Казани, набережная имени Г. Тукая в Набережных Челнах, также как и множество менее масштабных проектов городской среды в промышленных и малых городах.

В завершение Наталия Фишман ответила на вопросы, в частности, об участии предпринимателей в обустройстве общественных пространств, в чем оно может заключаться, кроме открытия точек общепита, как сделать город ярче и комфортнее, и о возможности дальнейшего сотрудничества.

Участники семинара поделились впечатлениями.

Анна Иванова, ООО «Ростройпроект»:

«Сегодня прозвучали очень правильные мысли, которые надо взять на вооружение нашему городу и республике. Я согласна, что надо повышать качество реализации проектов».

Марина Рожина, проектное бюро «Горпроект»:

«Наталия Фишман очень просто и доходчиво объяснила, что нам, архитекторам и проектировщикам, действительно, надо выходить из зоны комфорта и разговаривать с людьми, делать проекты вместе с ними сообща».

Отметим, что Форум городских сообществ «Городская культура» пройдет в Якутске 29-30 августа.