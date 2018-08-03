Наталия Чукавина: По проектам городской среды обязательно должен быть строительный и авторский надзор

При реализации проектов благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обязательно должен быть строительный и авторский надзор. Об этом было отмечено заместителем министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Наталией Чукавиной при рассмотрении хода строительных работ на объектах.

Напомним, что в 2018 году в городе Якутске в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по итогам рейтингового голосования ведется благоустройство четырех общественных пространств: Бульвар учителя, площадь «Ворота Якутска», сквер Труженикам Тыла и благоустройство озеро Сайсары.

На сегодняшний день, работы ведутся по Бульвару Учителя, который по контракту должен быть введен ко Дню города Якутска. Однако археологические раскопки, которые были завершены 25 июля, могут скорректировать сроки сдачи объекта. Дело в том, что при проведении раскопок был снят внушительный пласт грунта, на месте которого по проекту должна быть установлена входная группа и памятник учителю Михаилу Андреевичу Алексееву авторства известного скульптора Николая Чоччасова. По информации подрядчика, на данном месте происходит оттаивание грунтов – необходимо время, чтобы земля подсохла.

Замминистра также сделала замечания по благоустройству сквера Труженикам Тыла. Реализация проекта стартовала в прошлом году. В текущем году будет осуществлено устранение замечаний в рамках гарантийных обязательств. Силами кинотеатра «Центральный» планируется благоустройство прилегающей территории.

Еще одним знаковым объектом в преображении столицы республики должна стать площадь «Ворота Якутска» в районе Аэропорта «Якутск». Сейчас на месте будущей площади ведутся работы по вертикальной планировке, завозится грунт, ведется прокладка коммуникаций по освещению. Для строительства центральной фигуры площади — острога планируется завести материалы из Екатеринбурга. Сроки сдачи объекта по контракту – 6 сентября. Однако с учетом масштабности проекта отмечаются риски переноса сроков завершения работ.

В текущем году фактическую приемку работ должны проводить Общественные комиссии при муниципальных образованиях и отчитаться перед Межведомственной комиссией по контролю за реализацией приоритетного проекта в Республике Саха (Якутия) под председательством главы республики.