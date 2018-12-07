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Общество
7 декабря 2018, 14:00
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Наступает срок подачи заявления на получение патента

Патентная система налогообложения (ПСН) является одним из четырех действующих в Российской Федерации специальных налоговых режимов и по праву считается одной из самых простых систем налогообложения. Данная система регулируется гл. 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации.

Применить патентную систему налогообложения могут только индивидуальные предприниматели. Переход на ПСН или возврат к иным режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями осуществляется добровольно.

При применении ПСН индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера. При этом средняя численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем.

Налоговым периодом в общем случае признается календарный год. Если патент — документ, удостоверяющий право на применение патентной системы налогообложения, выдан на срок менее календарного года, то налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.

Применение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате (п. 10, п.11 ст.346.43 НК РФ):

— Налога на доходы физических лиц – в части доходов, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения;

— Налога на имущество физических лиц – в части имущества, используемого при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения;

— НДС – за исключением НДС, подлежащего уплате (при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не применяется патентная система налогообложения; при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией; при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьей 174.1 НК РФ).

Для получения патента индивидуальный предприниматель должен подать в налоговый орган заявление на получение патента по форме, утвержденной приказом ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@.

Заявление на получение патента необходимо подать не позднее чем за 10 дней до начала применения патентной системы налогообложения.

Заявление подается в налоговый орган по месту планируемого осуществления индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности.Патенты, выдаваемые индивидуальным предпринимателям на осуществление предпринимательской деятельности, будут действовать только на территории муниципальных образований, указанных в патенте.

Законом Республики Саха (Якутия)«О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» определены 5 групп муниципальных образований, по которым установлены различные размеры потенциально возможного к получению годового дохода индивидуальным предпринимателем. С таблицей можно ознакомиться на сайте ФНС России https://www.nalog.ru/rn14/taxation/taxes/patent/ .

Рассчитать стоимость патента можно с помощью электронного сервиса «Налоговый калькулятор-расчет стоимости патента» (https://patent.nalog.ru/ ).

Оплата налога производится в полном размере в срок не позднее срока окончания действия патента в случае, если патент получен на срок до 6 месяцев.В случае если патент получен на срок от 6 до 12 месяцев, налог уплачивается в 2 срока:

  • в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее девяноста календарных дней после начала действия патента;
  • в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.

При патентной системе налогообложения представление налоговой декларации Налоговым кодексом не предусмотрено. Учет доходов от реализации ведется в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего ПСН.

Доход, при превышении которого индивидуальный предприниматель теряет право на применение ПСН составляет 60 млн руб. по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых, применяется ПСН.

Таким образом, индивидуальным предпринимателям, желающим получить патент с 01.01.2019 года необходимо подать заявление до 20 декабря 2018 года.

 

 

 

Источник: Пресс – служба Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия).
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