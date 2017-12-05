Настойчивый парень вломился в дом к девушке

Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего гр. С. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нём лица).

По версии следствия, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая познакомиться с прибывшей на работу в местную школу учительницей, умышленно, понимая противоправный характер своих действий, в ночное время, несмотря на отказ последней открыть ему дверь и пустить к себе домой, путем взлома пробоя замка незаконно проник в жилое помещение, где проживала девушка.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Молодому человеку по санкции ч.1 ст.139 УК РФ грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.