Насильник падчерицы отсидит 16 лет в колонии строгого режима

Житель Алданского района 1970 г.р осужден к длительному сроку лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки.

В 2015 году указанный мужчина проживал на территории Алданского района совместно со своей женой, у которой имелась не родная ему малолетняя дочь, 2003 г.р. В период с 2015 года по 2017 год он по месту их жительства, в периоды отсутствия матери, совершил с использованием беспомощного состояния и физического насилия в отношении потерпевшей 2 изнасилования,также дважды совершал иные насильственные действия сексуального характера связанные с демонстрированием ей фильмов порнографического характера.

Потерпевшая долго не решалась рассказывать матери о случившимся и рассказала об этом только в 2017 году ввиду обострения конфликтных отношений с обвиняемым.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал, выдвинул версию об его оговоре потерпевшей ввиду влияния на нее матери, с которой сложились конфликтные отношения. Не смотря на это, а также давность произошедшего преступления, следствием собрано достаточно доказательств изобличающих его в совершении указанных преступлений, версия обвиняемого полностью опровергнута.

Обвиняемый осужден к 16 годам лишения свободы в отбывании в колонии строго режима.