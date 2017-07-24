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24 июля 2017, 12:30
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Нашлись без вести пропавшие жители Якутска

В связи с длительными летними каникулами участились самовольные уходы несовершеннолетних из семей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Около двух недель не давала о себе знать 15-летняя учащаяся одной из общеобразовательных учреждений г. Якутска. К счастью, несовершеннолетняя была установлена в добром здравии оперуполномоченными по розыску на ул. Кальвица.  Еще один подросток 14-ти лет был установлен на вторые сутки розысков инспекторами ПДН третьего отдела полиции.

Легкомысленным поступкам на прошлой неделе были подвержены и взрослые граждане республики.

Так, не пришла ночевать домой 18-летняя горожанка. После большого количества тревожных звонков родных и полицейских, девушка явилась домой.

Дала повод для серьезных беспокойств и 40-летняя жительница Мегино-Кангаласского района.

Двое мужчин 29-летний и 33-летний жители г. Якутска, числившиеся как без вести пропавшие, также были установлены сотрудниками МУ МВД России «Якутское».

 

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