Наших делегатов в Армении встретили словами «Дорообо, Якутия!»

С 20 по 22 апреля 2017 года сотрудники республиканского Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» принимают участие в ежегодной Международной конференции Ассоциации школ Международного бакалавриата стран СНГ. В этом году конференция под названием «Интеграция стран в образовании» проходит в прекрасном месте — городе Ереван, Республики Армения.

По официальным данным сайта АШМБ, на конференцию зарегистрировались около 200 участников из 44 школ и организаций из таких стран и регионов России, как Нидерланды, Великобритания, Республика Казахстан, Республика Армения, Республика Грузия, Республика Саха (Якутия), Республика Удмуртия, Республика Татарстан, г.Калининград и Калининградская область, г.Ульяновск, г. Самара, г. Тольятти, г. Пермь, г. Москва.

В ходе работы делегаты обсудят направления эффективного сотрудничества в поликультурном мире, вопросы, связанные с новыми педагогическими технологиями и международными образовательными стандартами. Также в рамках конференции можно будет познакомиться с особенностями программ Международного Бакалавриата (International Baccalaureate) и посетить пленарные заседания и секции по программам PYP, MYP, DP.

Центр «Сосновый бор» входит в Ассоциацию школ Международного Бакалавриата (IB) с 2013 года. Сотрудники Центра, во главе с первым заместителем министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Ф.В. ГАБЫШЕВОЙ, ежегодно принимают активное участие в работе конференции, успешно представляя систему образования Республики Саха (Якутия) на международной арене.

В этом году на XI ежегодной международной конференции сотрудники Центра «Сосновый бор» выступят с проектной деятельностью по «зеленой» экономике для учителей IB DP. Актуальность темы выступления обусловлена, прежде всего, степенью ее важности в повышении экологического сознания у подрастающего поколения на современном этапе развития, воспитания в учениках глобального мышления, перехода к новым технологиям и новой философии жизни с учетом традиций своего народа.

Как делятся с нами наши коллеги, вчера состоялось торжественное открытие международной конференции, где поприветствовали собравшихся танцевальным попурри «Добро пожаловать» театральная студия лицея Ширакаци г.Ереван. Особенно, говорят, приятно было слышать со сцены приветствие детей на родном языке разных национальностей в народных костюмах. Например, гостей из Якутии дружественно поприветствовала армянская девочка со словами: «Дорообо, Якутия!» и исполнила танец олененка. В такой создавшейся теплой и дружественной обстановке с приветственными словами выступили Президент ассоциации Юрий Хаскович ШАМИЛОВ, директор лицея Ширакаци г.Ереван Ашот Грантович АЛИХАНЯН и исполнительный директор АШМБ, заместитель директора отделения «Пресня» Московской экономической школы Наталья Львовна БАРИНОВА.

В своем выступлении Президент АШМБ Юрий Хаскович отметил, что ассоциация предпринимает все попытки адаптации лучших из существующих в мире программ школьного образования, программ Международного бакалавриата к условиям отечественной школы. «Хочется верить, что программы Международного бакалавриата станут важнейшим связующим звеном в процессе интеграции стран Евразийского Союза в сфере образования», — резюмировал он.

Впереди ждут наших коллег официальное открытие конференции, пленарное заседание, работа по секциям и общее собрание членов АШМБ.